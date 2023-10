Asociace řidičů chce bojovat proti zákazu spalovacích motorů

Praha - Nově vzniklá Asociace řidičů osobních vozidel chce bojovat proti zákazu výroby a prodeje spalovacích motorů po roce 2035. Obává se snížení současné úrovně mobility i likvidace tuzemského automobilového průmyslu. Do dvou let chce mít asociace stovky tisíc členů. Na tiskové konferenci to řekl předseda spolku Josef Pátl.

"Naším cílem je sdružit maximální množství řidičů a hájit jejich zájmy. Komunikovat a diskutovat a poukazovat na problémy a rizika, která jim hrozí," uvedl Pátl. Oslovit chce co nejvíce držitelů řidičského průkazu A a B, kterých je v tuzemsku přes šest milionů.

Asociace chce upozorňovat na úskalí přechodu k elektromobilitě, rostoucí dodavatelskou a surovinovou závislost na Číně, nebo rizika zavedení emisních povolenek na paliva nebo uhlí. Zároveň se chce zasadit o vytvoření více scénářů budoucího vývoje, aby bylo možné reagovat na technologický pokrok.

Členství v asociaci bude placené. Roční příspěvek se pohybuje od 199 Kč do 1499 Kč ročně. Člen asociace se tak dostane do bonusového programu, který mu bude podle Pátla poskytovat různé výhody, například slevy na služby autoservisů a podobně. Asociaci již podle něho podpořil například profesor ČVUT Jan Macek nebo herec a automobilový závodník David Suchařípa.

"Chceme vést diskusi, a protože jsme sdružení, chceme sdružovat širokou veřejnost, abychom dokázali naší činností vytvořit společenskou platformu, která bude mít skutečný vliv na budoucí změny. Klademe si za cíl shromažďování informací, komunikaci s vědeckou obcí, s politiky a vámi motoristy. Chceme formulovat naše poznatky tak, aby byly srozumitelné pro široké publikum," uvedla asociace na svém webu.

Podle propočtů ČVUT by posunutí termínu zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v EU z roku 2035 do roku 2045 nejen nezvýšilo, ale paradoxně by mohlo snížit celosvětové emise CO2 za rok z osobní mobility v EU alespoň do roku 2065.