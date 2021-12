Asociace: Restauratéři jsou novými opatřeními zmateni

Praha - Vláda nová opatření podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) uvedla nepřesně. Restauratéři jsou zmateni hlavně v případě oznámení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), že akcí, večírků a silvestrovských oslav se bude moci od 29. prosince do 2. ledna účastnit nejvýše 50 lidí. Podnikatelům schází také informace o kompenzacích, pokud vláda zpřísňuje omezení, měla by okamžitě představit režim podpory. ČTK to dnes řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

V restauracích budou od 29. prosince do 2. ledna moci podle Válka sedět u stolu maximálně čtyři hosté, netýká se to lidí, kteří sdílejí společnou domácnost. V současné době je povolen limit šesti hostů u jednoho stolu. Restauratérům ale není podle Kastnera jasné hlavně to, zda kapacitu 50 hostů se bude týkat celého období, nebo pouze večerních časů, případně by stačilo událost nenazvat vánoční nebo silvestrovskou oslavou, aby se provozovatelé tímto limitem nemuseli řídit.

"Už mi několik restauratérů volalo, že nerozumějí tomu, jak sdělená opatření uchopit. Počkáme na písemný dokument, zda z něj bude informace jasnější," řekl Kastner. Nová vláda se ale od staré podle něj nepoučila a pokračuje v matoucích sděleních. Sice její představitelé uvedli, že se při stanovení restrikcí radili s odborníky, Kastner ale neví se kterými. Zástupce gastronomie podle něj nikdo neoslovil. Pokud by se tak stalo, předešlo by se podle něj zbytečným zmatkům.

Z vyjádření Válka není podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka zřejmé, proč pohybujících se hostů může být 100, sedících pouze 50. Je podle něj evidentní, že opatření nebylo konzultováno s lidmi z praxe z pohostinství a cestovního ruchu. Problém podle něj bude hlavně na silvestrovský večer, kde ve větších zařízeních bude nutné rozhodovat, kdo se oslav účastní a kdo ne. "To vše za situace, kdy v hotelech mohou být pouze očkovaní lidé a lidé po prodělání nemoci," uvedl. Doplnil, že pozitivně hodnotí zrušení omezení provozní doby do 22:00.

Se zástupci Hospodářské komory je podle jejího viceprezidenta Tomáše Prouzy resort zdravotnictví a Válek v kontaktu. Představil i varianty navrhovaných opatření. Vláda podle Prouzy v rámci aktuální epidemické situace rozhodla rozumně, zvolené řešení je lepší než další plošná uzávěra, řekl.

Provozovatelé stravovacích podniků budou muset podle Válka ověřovat prostřednictvím QR kódů aplikace Tečka, zda mají hosté příslušné doklady. To je podle Kastnera také velký problém. "Nejsme Německo a všichni hospodští nemají prostředky, aby si mohli pořídit čtečku QR kódů. Komplikace je to zejména na vesnicích," uvedl. Tedy ne všichni budou schopni tuto podmínku dodržet.

Restauratéři také podle Kastnera stále marně čekají na sdělení, na jakou podporu budou mít v důsledku vládní omezení nárok. Předchozí vláda schválila obnovení několika kompenzačních programů, vyhlášení výzev je ale na současném ministru průmyslu a obchodu Jozefovi Síkelovi (za STAN), potažmo nové vládě. Síkela se podle mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánky Filipové podrobně s programy seznamuje. I s ohledem na pandemickou situaci a státní rozpočet zvolí podle ní další postup, řekla v úterý.