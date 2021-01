Asociace: Program náhrad pro skiareály je krok dobrým směrem

Praha - Příprava programu kompenzací pro skiareály kvůli nucenému uzavření je podle Asociace horských středisek (AHS) krok dobrým směrem. Měl by podle ní zohlednit specifickou situaci lyžařských areálů, způsob jejich fungování či sezonnost. AHS doufá, že se podaří co nejdříve najít řešení, které bude mít reálný efekt pro záchranu tohoto oboru a celých horských regionů. ČTK to dnes řekl ředitel AHS Libor Knot.

Vláda dnes rozhodla o prodloužení stávajících protiepidemických opatření do 22. ledna. Skiareály tak zůstanou nadále uzavřené. Fungovat v nové zimní sezoně mohly zatím jen mezi 18. a 26. prosincem. Jejich ztráta do 10. ledna bude podle AHS činit miliardu až 1,2 miliardy korun. Dnes odpoledne se uskuteční jednání k novému programu náhrad pro lyžařská střediska, kterého se zúčastní premiér Andrej Babiš (ANO), ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO) a Knot z AHS.

Provozovatelé skiareálů jsou podle Knota nyní v nezáviděníhodné situaci. Rozumějí důvodům svého uzavření, dosud navržený systém státní podpory by jim ale nepomohl. Všechny uzavřené provozovny kvůli vládním opatřením budou mít nárok na 400 korun na zaměstnance za den, kdy nemohly fungovat. Ten podle Knota ale ignoruje sezonnost provozu lyžařských středisek. Počet zaměstnanců bude kalkulován ke konci října minulého roku. V hlavní zimní sezoně je však ve skiareálech podle Knota zaměstnáno proti říjnu až pětkrát více lidí.

Podle České unie cestovního ruchu (ČUCR), jejíž členy jsou například i Asociace lanové dopravy nebo Unie horských povolání ČR, by stát měl skiareálům nahradit veškeré náklady za dny, kdy nemohly fungovat. Vláda by podle unie měla provozovatelům zimních středisek dát i časový rámec vývoje situace. "Určitě je pro nás lepší vědět, že musíme mít zavřeno třeba celý další měsíc než žít v nejistotě z týdne na týden. Pokud bychom měli otevřít třeba až v polovině února, bude určitě pro mnoho areálů otázka, jestli ještě vůbec spouštět provoz," uvedl prezident Asociace lanové dopravy a viceprezident ČUCR Jakub Juračka.

V České republice je podle Havlíčka 450 skiareálů, jejichž činnost do státního rozpočtu ročně přináší 13 miliard korun. Zaměstnávají 45.000 převážně místních obyvatel.