Asociace: Příští vláda by měla vypracovat novou strategii vztahů s Ruskem

Praha - Příští vláda by měla vypracovat novou strategii vztahů s Ruskem a dostatečně reflektovat hrozbu, která od ruského vedení přichází. V dokumentu k česko-ruským vztahům po vrbětické kauze to uvedli Pavel Havlíček a Tereza Soušková z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Navyšování počtu pracovníků na ambasádách v obou zemích, které je i v českém zájmu, by podle nich mělo být rovnoměrné a založené na předem schválené strategii.

Vztahy s Ruskem výrazně ochladly po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Země postupně přešly v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".

Kauza podle AMO odhalila limity české zahraniční politiky ve vztahu k Rusku. Nemá jednotnou strategii a nezávisle na sobě působí ministerstvo zahraničí, premiér a prezident. Bilaterální vztahy s Ruskem se podle analytiků potýkají s problémy na politické, diplomatické, ekonomické, bezpečnostní i multilaterální úrovni.

Co se týče budoucího navyšování počtu pracovníků na ambasádách, vláda by podle AMO měla využít i mechanismů z bilaterální Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. "Pokud však ruské vedení ani v budoucnu neukáže dostatek politické vůle k jednání a řešení vzájemných konfliktů a bude dále vystupovat proti duchu Smlouvy, česká vláda by měla zvážit její vypovězení," píšou analytici. Zejména pak v případě, že Česko bude nadále jako jediná evropská země na ruském seznamu nikoli přátelských zemí.

Zároveň by Česko mělo využít všech možností a tlaku na Rusko s ohledem na odškodnění a právní vypořádání se s následky výbuchů ve Vrběticích. A to i v rámci mnohostranné diplomacie na úrovni EU, NATO a dalších organizací.

Česko by dále podle AMO mělo posílit odolnost vůči hrozbám a korupci plynoucím z východu, snížit nutnost využívat ruské energetické zdroje nebo vyřadit z vojenské výzbroje starou sovětskou techniku. Stát by se mohl podle analytiků také více přiklonit k ruské občanské společnosti,například usnadnit administrativu a možnosti pro relokaci, vytvořit podmínky pro bezpečné přesídlení aktivistů, novinářů či předáků opozice do ČR.

Česko by dále mělo více využívat nástroje, které mu dává členství v EU či NATO. "Česká diplomacie musí být aktivnější především v rámci EU a její debaty o strategické reflexi vztahů s Ruskem a v ní prezentovat své návrhy, což musí být spojeno se systematickým vyjednáváním podpory a vytvářením koalic," poznamenali analytici.

Zdůrazňovat své strategické priority, a to i důraz na demokracii a lidská práva, by česká diplomacie měla i v Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nebo Organizaci spojených národů (OSN), dodalo AMO.

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů.