Praha - Řidiči s vysokoškolským vzděláním bourají při telefonování za jízdy pětkrát častěji než řidiči bez maturity. K používání mobilu za volantem se přiznaly dvě třetiny vysokoškoláků, 60 procent řidičů s maturitou a polovina řidičů bez maturity. Častěji za jízdy také telefonují lidé s vyššími příjmy. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou asociaci pojišťoven (ČAP).

"Data průzkumu potvrdila čísla pojišťoven, která ukazují, že nehodu kvůli mobilu za volantem způsobí každé 1038. vozidlo řízené řidičem se základním vzděláním. U řidičů vysokoškolsky vzdělaných je to ale už každé 208. auto," uvedl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Podle dřívějších informací ČAP řidiči na českých silnicích způsobí ročně až deset tisíc nehod, jejichž příčinou je používání mobilního telefonu při řízení. Škody z těchto nehod se loni vyšplhaly na 550 milionů korun a zemřelo při nich 65 lidí. Počet nehod způsobených telefonováním řidičů dlouhodobě roste.

Řidič při telefonickém hovoru podle odborníků hůře vnímá zrakové i akustické vjemy. Snížena je i jeho mentální a fyzická kapacita pro řešení dopravních situací. "Nepozornost za volantem, která může být spojena i s přejetím do protisměru, je jednou z nejčastějších příčin nehod. Mnoho řidičů ale pořád nevnímá, jaké riziko manipulace s telefonem představuje a myslí si, že odepsat na zprávu nebo vyřídit hovor zvládnou," uvedl pověřený vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

Podle ředitele dopravní policie Tomáše Lercha je pokuta za držení mobilního telefonu při jízdě nastavena v ČR poměrně nízko. Řidiči mohou zaplatit až 1000 korun. Na Slovensku to přitom může být v přepočtu až 3000 korun, v Nizozemí a Velké Británii až 6000 korun. V Itálii navíc hrozí dvouměsíční zákaz řízení. "Je ale otázka, jak vysoká by pokuta a související opatření musely být, aby řidiče přiměly ke změně návyků," podotkl Lerch.

Z českých řidičů by zvýšení pokuty za používání mobilního telefonu za volantem nejvíce působilo na lidi s nejnižšími příjmy. Ti by byli ochotní své chování zásadně změnit. Vyšší postih za telefonování za volantem by však vůbec neovlivnil tři čtvrtiny řidičů s příjmy domácnosti nad 40.000 korun.

Používání telefonu za volantem je třetím nejčastějším dopravním přestupkem. Ročně řidiči způsobí 50.000 přestupků. Častější jsou už jen přestupky spojené s překročením dovolené rychlosti a nepřipoutání se.