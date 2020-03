Asociace: Polovina poskytovatelů sociálních služeb už nemá roušky

Praha - Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb v Česku, kteří zajišťují péči o seniory, postižené a další potřebné, už nemá pro své pracovníky roušky. Personálu v další desetině zařízení pak roušky vydrží nejdéle na tři dny. Ukázal to průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), do kterého se zapojilo přes 700 zařízení z celé republiky. ČTK má výsledky k dispozici. Podle nich řadě domovů, center a pečovatelských služeb už došly také zdravotnické rukavice a dezinfekce.

"Pokud by poskytovatelé dostali ochranné pomůcky příští týden, nebyl by to tak velký problém. Pokud by ale zásobování mělo trvat čtyři až osm týdnů, byl by to obrovský problém," řekl ČTK prezident asociace Jiří Horecký.

Pokud lidé nosí roušku, chrání tím ostatní ve svém okolí, aby je případně nenakazili. Aby se neinfikovali sami, musí používat masky či respirátory. Respirátory mohou výrobci dodávat teď jen státu, ministerstvo zdravotnictví jimi chce zásobovat nejdřív nemocnice, záchranáře, praktiky a zubaře. Teprve poté je začne posílat i sociálním službám. Na trhu se respirátory, ale ani roušky či dezinfekce nyní sehnat nedají.

V domovech pro seniory žije asi 65.000 lidí. Dalších asi 100.000 osob využívá terénní sociální služby. Asociace poskytovatelů a odboráři už minulý týden poukazovali na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje právě seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.

Teď 48 procent poskytovatelů odpovědělo, že roušky už vůbec nemají. Desetina je má maximálně na tři dny. Dalším 18 procentům zařízení vydrží jejich zásoba roušek ještě nejvýš týden. Týden až dva týdny si pak vystačí každý osmý poskytovatel. Od dvou do tří týdnů roušky má pět procent zařízení a zásobu nejvýš na měsíc sedm procent.

Dezinfekce úplně chybí šesti procentům poskytovatelů a nejvýš na tři dny vydrží dalším osmi procentům zařízení. Zásobu na tři dny až týden má pětina sociálních služeb, další pětina pak na týden až dva týdny. Zbývajících 45 procent poskytovatelů by mělo mít desinfekci ještě na dobu od dvou do čtyř týdnů.

Každé dvacáté zařízení už vůbec nemá zdravotnické rukavice, nebo mu vydrží nejvýš na tři dny. Horecký podotkl, že bez rukavic se přitom personál neobejde a používá je každý den. Maximálně tři dny až týden situaci zvládne 12 procent domovů a služeb a od týdne do dvou týdnů pak dalších 18 procent. Téměř dvě třetiny poskytovatelů mají ale zásobu ještě maximálně na dva týdny až měsíc.

"Od ministerstva zdravotnictví očekáváme zajištění nutných ochranných prostředků pro pečující personál," uvedla před dvěma dny na twitteru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ministerstvo práce na svém webu napsalo, že požadavky na ochranné pomůcky a dezinfekci ve svém resortu zmapovalo. Zaměřilo se na své úřady a pět svých organizací sociálních služeb. Požadavky na jejich zásobení předalo ministerstvu zdravotnictví. "Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová apeluje na zajištění těchto potřeb i pro pobytové, ambulantní a terénní sociální služby jiných zřizovatelů," píše ministerstvo na webu. Sociální služby zřizují většinou kraje, obce či neziskové organizace.