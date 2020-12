Asociace: Podnikatelé jsou na konci sil,kompenzace jsou nezbytné

Praha - Podnikatelé jsou podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) Václava Stárka na konci sil, přibude těch, kteří provozy už neotevřou. Stát musí pro odvětví, která opakovaně kvůli pandemii koronaviru zavírá, připravit adekvátní náhrady. Za současného stavu nemůže být odpovědí vládních představitelů, že nejsou peníze, řekl dnes ČTK Stárek.

Vláda by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) měla v pondělí rozhodnout o změně stupně pohotovosti ze současného třetího na přísnější čtvrtý. Důvodem je zhoršení epidemické situace. Ve čtvrtém stupni by se znovu musely zavřít mimo jiné hotely a restaurace. Provoz přitom mohly obnovit teprve minulý týden ve čtvrtek.

Pokud vláda odsouhlasí změnu stupně pohotovosti, podle Stárka by se měla uskutečnit podle protiepidemického systému (PES), kabinet by se neměl soustředit jen na některé aktivity, řekl. Uvolňování či zpřístupňování opatření se řídí právě tabulkou PES. Vláda ale už několikrát upravila navzdory jejímu znění pravidla fungování podnikatelských činností. Například stravovací provozy by podle ní ve třetím stupni mohly fungovat do 22:00, kabinet ale rozhodl o zkrácení této doby do 20:00. Ve čtvrtém stupni by vyjma potravin či drogérií neměly být v provozy jiné obchody. Blatný ale dnes řekl, že prodejny bez rozdílu sortimentu budou moci fungovat.

Podnikatelé se podle Stárka už nyní nemají, na co připravit. Jsou na konci sil a vláda se podle něj nemůže divit, že vznikají bouře. Nedomnívá se ale, že by se po opětovném zákazu provozu více podniků rozhodlo nařízení ignorovat. "Spíše bude více podniků, které už neotevřou, více lidí se přihlásí na úřad práce," řekl.

AHR podle Stárka rozumí tomu, že je třeba s pandemií bojovat. Nelze podle něj ale uzavírat a otevírat provozy a nenabídnout odpovídající kompenzace. Česká republika by se v tomto podle něj měla inspirovat u okolních zemí. Program na podporu zaměstnanosti Antivirus je podle něj dobrý, ale peníze se stejně předávají zaměstnancům. Ti by jinak skončili na úřadech práce a stát by se o ně stejně musel postarat, řekl.

Stárek dále řekl, že na příští týden je naplánováno další jednání o pokračování programu COVID ubytování. Dříve uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj na něj přislíbilo 400 milionů korun, bude ale třeba více prostředků. Nyní to podle Stárka znovu vypadá, že spuštění programu bude odloženo kvůli nedostatku financí.

Hotely a další ubytovací zařízení musely být uzavřené pro rekreační účely od 22. října do 2. prosince. Spotřeba v ubytovacích službách spojená s cestovním ruchem se může podle aktuální analýzy Economic Impact pro státní agenturu CzechTourism letos propadnout z loňských 56 miliard na 26 miliard korun.

Restaurace nesměly pro veřejnost fungovat od 14. října do 2. prosince. Nyní mohou mít otevřeno mezi 06:00 a 20:00, kapacitu mohou naplnit na maximálně 50 procent. Gastronomické odvětví podle výzkumné společnosti Nielsen každý den uzavření ztratilo na tržbách 414 milionů korun.