Asociace označila uvolňování stravovacích služeb za chaotické

Na snímku z 21. dubna 2020 je pohled do jedné z restaurací v OC Westfield Chodov, kde bude kvůli koronaviru menší počet stolů s většími mezerami mezi nimi. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Uvolňování služeb je chaotické a rozpačité, podpora státu pro podnikatele v ubytovacích a stravovacích službách nedostatečná. Ubytovací zařízení jsou diskriminována, měla by se otevřít už od 11. května, i za předpokladu limitované kapacity. V tiskové zprávě to uvedla Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR).

Stanovení podmínek pro provoz restauračních zahrádek, které budou moci fungovat s obsluhou a hosté budou smět používat vnitřní zázemí, AHR vítá. Nelogické je podle ní ale to, že od 11. května se budou moci konat akce do 100 účastníků, včetně kin, divadel, cirkusů a svateb, s otevřením ubytovacích zařízení včetně jejich restaurací a kaváren vláda ale počítá až od 25. května. AHR proto požaduje, aby ubytovací služby mohly zahájit provoz od 11. května. V první fázi může být limitovaný počet obsazených pokojů, od 25. května by pak mohly fungovat už neomezeně, uvedla.

"Postupné rozvolňování služeb je chaotické a rozpačité a pomoc státu podnikatelům v ubytovacích a stravovacích službách je dosud naprosto nedostatečná," uvedl prezident AHR Václav Stárek. Opakovaně zdůrazňuje, že pro zachování pracovních míst je nezbytné prodloužit program pro podporu nezaměstnanosti Antivirus, a to minimálně na tři až šest měsíců po ukončení nouzového stavu. Vláda ve čtvrtek prodloužila nouzový stav do 17. května.

Kabinet plánuje od 11. května umožnit provozovatelům gastronomických zařízení otevřít zahrádky. Dnes vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) zveřejnil detaily podmínek jejich znovuotevření. Mezi hosty zahrádek budou muset být alespoň 1,5metrové odstupy, vyjma lidí sedících u jednoho stolu. Po každém odchodu hostů bude personál muset stoly a židle dezinfikovat, výdejní okénko je třeba dezinfikovat minimálně každé dvě hodiny. Pracovníci s tělesnou teplotou nad 37 stupňů Celsia by měli mít zamezen přístup do provozovny. Vláda v usnesení také rozhodla, že nošení ochranné roušky není povinné při konzumaci jídla a nápojů u stolu.

Veřejnost má kvůli zamezení šíření koronaviru zákaz vstupovat do restaurací, kaváren a dalších stravovacích zařízení od 14. března. Zařízení mohou jídlo a pití prodávat přes výdejní okénka nebo rozvážkovou službou.