Asociace: Otevření skiareálů, byť bez ubytování, má naši podporu

Praha - Asociace horských středisek (AHS) vítá, že by skiareály mohly fungovat i ve čtvrtém stupni pohotovosti protiepidemického systému (PES), byť bez možnosti ubytovat se na horách. Na přijetí vládního rozhodnutí o jejich spuštění netrpělivě čekají provozovatelé zimních středisek i milovníci zimních sportů, řekl dnes ČTK ředitel AHS Libor Knot.

Lyžařské areály bez možnosti ubytování budou moci podle Knota sloužit alespoň sportovcům, rezidentům a jednodenním návštěvníkům. S ohledem na zhoršenou epidemickou situaci by tak byly podle něj vyloučeny jiné aktivity spojené s dlouhodobým pobytem ve středisku. "Skiareály jsou tento typ hostů bez problémů schopny obsloužit za dodržení všech bezpečnostních a hygienických pravidel," doplnil.

Knot dále uvedl, že lyžování je pohyb na čerstvém vzduchu, který má podobně jako procházka v parku pozitivní účinky a na zdraví a psychiku. Je to podle něj něco, co si všichni zaslouží. "Všichni doufáme, že brzy bude možný návrat alespoň do stupně číslo tři, kdy pojedou i ubytovací a stravovací služby - i v tomto režimu jsou skiareály připraveny splnit všechna požadovaná opatření k bezpečnému provozu," řekl Knot.

Vláda by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) měla v pondělí jednat o změně stupně pohotovosti v rámci systému PES ze současného třetího do přísnějšího čtvrtého. Umožněn by ale podle Blatného měl být provoz lyžařských areálů. Ty zatím zůstávají uzavřené.

Blatný minulý týden avizoval jejich otevření od 18. prosinec, svůj návrh z jednání vlády nakonec s ohledem na epidemickou situaci stáhl. Zatím nebyla zveřejněna ani pravidla pro zimní areály. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí uvedl, že budou představena, až bude jasný termín zprovoznění skiareálů.