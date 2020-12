Asociace: Opatření skiareálu by se měla řídit systémem PES

Praha - Předvídatelnost je pro fungování v horských regionech zásadní. Opatření ve skiareálech by měla být přijímána podle protiepidemického systému (PES) jako to je u dalších odvětví. Odsun termínu zveřejnění podmínek a otevření lyžařských středisek povedou k dalšímu stupňování zmatků a nejistoty, se kterými se provozovatelé skiareálů, ubytovacích zařízení, restaurací a dalších služeb musejí potýkat. ČTK to dnes řekl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.

Vláda proti avizovanému plánu na pondělním jednání nerozhodovala o datu zahájení provozu horských středisek. Nezabývala se ani manuálem opatření pro skiareály. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) měl navrhnout jako termín otevření 18. prosinec, bod z projednání stáhl. Současná epidemická situace zatím neumožňuje toto rozhodnutí přijmout, řekl v pondělí. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dodal, že podmínky provozu pro skiareály budou představeny, až bude jasný termín jejich otevření.

Podmínky provozu lyžařských středisek mají být podle Knota součástí tabulky PES. "Legitimně tedy žádáme pouze o to, aby jednotlivá opatření v lyžařských areálech byla přijímána primárně na základě skóre PES, tedy podle vývoje epidemické situace. K urychlenému dokončení potřebné metodiky pro lyžařské areály jsou vytvořeny všechny podmínky, protože existuje základní shoda všech zainteresovaných stran," uvedl.

Stanovovat speciální termíny pro otevření nebo uzavření horských středisek není podle Knota z hlediska rizikovosti jejich provozu odůvodnitelné a není to vzhledem k nepředvídatelnosti ani žádoucí. Zveřejnění jasných podmínek a termínu by podle něj kromě podnikatelů ocenili i lyžaři, kteří plánovali vyrazit na sjezdovky. "Jsme přesvědčení, že alternativa v podobě možnosti sportování na čerstvém vzduchu může být v aktuální situaci jen prospěšná," dodal Knot.

V Evropě se v posledních týdnech o provozu skiareálů hojně diskutuje. Italský premiér Giuseppe Conte minulý týden oznámil, že v Itálii zůstanou lyžařské sjezdovky zavřené do 7. ledna. Záměr nechat lyžařská střediska přes vánoční svátky mimo provoz podporovala i Francie. Naopak Rakousko chce sjezdovky otevřít od 24. prosince. Prakticky budou dostupné ale jen místním. Lyžaři z rizikových zemí budou totiž po vstupu do země muset podstoupit desetidenní karanténu. Lyžování bude možné dále například v Polsku.

Krizový expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan na konci listopadu uvedl, že při lyžování se koronavirus pravděpodobně příliš nešíří. Obavy ale vyvolává přesun lidí do lyžařských areálů a zpět veřejnou dopravou a shlukování rekreantů.