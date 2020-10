Asociace: Omezení prakticky ruší večerní provoz restaurací

Praha - Další omezení pro restaurace prakticky ruší večerní provoz, polední přitom není valný. Asociace restaurací a hotelů ČR (AHR) restrikce chápe, ale stát by měl přistoupit ke kompenzacím gastronomickým zařízením. ČTK to řekl prezident AHR Václav Stárek. Stravovací provozy mohou od pátku fungovat jen do 20:00, u stolu budou moci sedět maximálně čtyři lidé. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Restaurace a další stravovací provozy musely dosud zavírat ve 22:00. Podle Stárka tato doba ještě nebyla tak zásadní. Nedávný průzkum ukázal, že omezení se dotklo asi 23 procent provozovatelů, kteří museli zavřít o tři a více hodin dříve. Ovšem u 20:00 bude dopad zásadnější a je možné, že někteří restauratéři se rozhodnou svá zařízení dočasně zcela uzavřít, řekl Stárek.

Polední provoz je podle Stárka už v současné době velmi slabý. Mnoho lidí pracuje z domova. Dá se očekávat, že návštěvnost přes obědy ještě klesne, protože se lidé budou bát. "Opatření respektujeme, stát má právo udělat taková rozhodnutí. Tím více se ale nyní zdůrazňuje nutnost kompenzací pro gastronomii," uvedl dále Stárek. AHR podle něj ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) připravuje ke kompenzacím materiál. AMSP s Českým svazem pivovarů a sladoven v úterý představily Národní program pro gastronomii, ve kterém je pět dlouhodobých a čtyři krátkodobá opatření. Požadují například prodloužení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, legalizaci spropitného a snížení DPH do konce příštího roku na stravovací služby na pět procent. Podle Stárka jsou body, na kterých se AHR shoduje, jiné jsou podle něj nereálné prosadit.

Propad tržeb veřejného stravování by mohl v meziročním srovnání letos podle analýzy společnosti Data Servis - informace pro AHR dosáhnout 60 miliard korun. Podle katastrofického scénáře by však mohl být až 80 miliard korun. Nejvíce zasažené jsou bary a kluby, místně největší propad eviduje Praha.