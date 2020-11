Asociace: Odložení podpory pro veletrhy je znepokojivé

Praha - Podpora pro veletržní, kongresový a eventový průmysl je nezbytná, je omezen od března a oživení nelze očekávat další měsíce. Odložení pomoci je znepokojivé. ČTK to dnes řekl předseda České eventové asociace Vít Rozehnal.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo návrh dotačního programu COVID veletrhy s alokací 600 milionů korun. Dnes o něm měla jednat vláda, nakonec ho ale neřešila. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) bylo v programu mnoho nevyjasněných věcí. "A je otázkou, zda ho v podobě, ve které byl koncipován, uvádět v tuto chvíli v život," řekl dnes po jednání kabinetu. Měl by o něm ještě diskutovat s premiérem a ministryní financí.

Na program pro veletržní, kongresový a eventový průmysl by bylo podle Havlíčka třeba minimálně 500 až 600 milionů korun. MPO přitom počítalo, že by o podporu mohly žádat jen soukromé firmy, nikoliv ty, patřící pod kraj či město. "Podporovat subjekty magistrátního charakteru by bylo nekolegiální vůči podnikatelským subjektům, které nemohou dosáhnout na určitou formu podpory," řekl Havlíček. Doplnil, že dát podporu všem by stálo přes miliardu korun, na což ve státním rozpočtu nejsou peníze. Bude o tom ještě diskutovat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), uvedl dále.

Podle Rozehnala se o programu dva měsíce jednalo a teď to vypadá, že je ohrožena jakákoliv pomoc eventovému průmyslu. Většina podnikatelů v oboru přitom neměla na žádnou dosavadní pomoc nárok, ať už se jedná o program COVID kultura nebo COVID nájemné. Čerpat mohou podle něj jen příspěvek na mzdy zaměstnanců Antivirus.

Odvětví přitom bude omezeno několik dalších měsíců a pomoc by tedy měla být kontinuální. Evropská komise schválila pomoc v souvislosti s koronavirem prostřednictvím programů veřejné podpory zasaženým oborům až do poloviny příštího roku a v případě eventového průmyslu by toho podle Rozehnala měla Česká republika využít a sektor podpořit, dokud se akce neobnoví.

Podle studie Economic Impact pro agenturu CzechTourism a Českou eventovou asociaci spotřeba, tedy útraty účastníků a za účastníky kongresového, veletržního a eventového průmyslu, může letos kvůli krizi klesnout o více než 71 procent, propad může být přes 100 miliard korun. Současná situace ovlivní také zaměstnanost v odvětví. Za běžné situace by na plný úvazek letos zaměstnalo zhruba 160.000 lidí. Ohroženo je až 71 procent z nich. Rozehnal přitom upozornil, že studie je ze srpna, kdy se počítalo, že na podzim se situace zlepší.