Asociace, odbory a zaměstnavatelé nesouhlasí s úpravou jen učitelských platů

Praha - Svazy zaměstnavatelů, školské odbory a asociace pedagogů se ohradily proti návrhu poslanců, který stanovuje mzdu na 130 procentech průměrné hrubé měsíční odměny pouze učitelům, nikoli všem pedagogickým pracovníkům. Členům dolní komory parlamentu předsedové organizací proto adresovali dopis, v němž k pozměňovacímu návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících vyjadřují zásadní nesouhlas. Naopak podpořili vládní návrh novely zákona, který upravoval výši platu všem pedagogickým pracovníkům. O vzniku společného stanoviska dnes na svém webu informovali odboráři.

Podle nové úpravy, kterou připravili poslanci Marek Výborný (KDU-ČSL), Petr Gazdík (STAN), Renáta Zajíčková (ODS), Pavel Klíma (TOP 09) a Jakub Michálek (Piráti) a kterou sněmovní školský výbor doporučil ke schválení, by objem peněz na platy učitelů měl od příštího roku představovat "v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procent průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství". Původní vládní návrh počítal s tím, že by objem peněz na platy pedagogických pracovníků byl stanoven na nejméně 1,404násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v Česku vždy za předminulý rok. V případě schválení novely by úprava odměny pro učitele měla platit od začátku příštího roku.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR), Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství (ČMOS PŠ), Unie školských asociací ČR CZESHA a Asociace speciálních pedagogů ČR (ASP ČR) ve svém stanovisku uvedly, že pozměňovací návrh vnímají "jako nerovný přístup k jednotlivým skupinám pedagogických pracovníků". To prezident UZS ČR Jiří Horecký, předseda ČMOS PŠ František Dobšík, předseda CZESHA Jiří Zajíček a předseda ASP ČR Jiří Pilař označili za neakceptovatelné a pozměňovací návrh za škodlivý. Jejich podporu naopak získal původní návrh, který připravilo ministerstvo školství a který odměnu odvozenou od výše průměrné mzdy garantuje všem pedagogickým pracovníkům.

V případě přijetí pozměňovacího návrhu by se závazek k průměrné mzdě vázané odměny netýkal pedagogických pracovníků, jako jsou například speciální pedagogové, psychologové a vychovatelé. "Považuji za krajně nespravedlivé vyloučit z garantované výše platu pracovníky, kteří jsou pro fungování škol naprosto klíčoví a navíc je jich obrovský nedostatek," uvedl Dobšík. Výkonný ředitel UZS ČR Vít Jásek zase varoval před demotivací a možnými odchody těchto pracovníků ze škol, které by mohly nastat v případě přijetí návrhu.

Členové kabinetu na začátku března představili aktualizované vládní prohlášení, v němž je navýšení mzdy na úroveň 130 procent průměru garantováno pouze učitelům. Původní programové prohlášení vlády plánovalo upravit odměny všem pedagogickým pracovníkům. Premiér Petr Fiala (ODS) na začátku měsíce řekl, že kabinet chtěl od počátku změnu cílit na učitele. Podobně se dříve vyjádřil i jeden z autorů pozměňovacího návrhu, poslanec Výborný.

Podle analýzy Českého statistického úřadu byla v závěru roku 2022 průměrná hrubá mzda v Česku 43.412 korun, tedy meziročně o 7,9 procenta vyšší. Platy pracovníků ve školství ale podle statistiků oproti roku 2021 poklesly, a to o 0,3 procenta. Naopak odměny třeba ve zdravotní a sociální péči narostly o 4,5 procenta a v jiných odvětvích ještě více.