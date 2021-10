Asociace: Obsazenost ubytovacích služeb v ČR bude letos v průměru 30 procent

Praha - Tuzemská ubytovací zařízení se podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) letos dostanou v průměru na 30 procent obsazenosti proti době před krizí. Přesto by hotely měly udržet ceny za ubytování. Provozovatelé ubytovacích zařízení by se měli také zaměřit na rozšíření nabídky služeb či najít cesty k přímým rezervacím. V případě zaměstnanců bude třeba mít menší počet kvalitních pracovníků za vyšší mzdy. Na kongresu For Gastro & Hotel na výstavišti PVA EXPO Praha to řekl prezident AHR Václav Stárek.

V důsledku pandemie koronaviru mnozí čeští hoteliéři podle Stárka výrazně snížili ceny, zatímco v zahraničí se smířili s tím, že budou mít méně hostů za stejné ceny. V ČR tak mohou mít podle něho podnikatelé velký problém dostat se na původní hodnoty. I v krizi je proto podle Stárka důležité si ceny umět udržet a tam, kde je to možné, v případě vysoké poptávky, je v rozumné míře zvýšit.

Provozovatelé ubytovacích zařízení se musejí podle Stárka soustředit na tržbu za disponibilní pokoj, nikoliv na obsazenost. Je to podle něj jediný způsob, jak se porovnat s konkurencí.

Hoteliéři a restauratéři by se podle Stárka měli snažit prodávat i to, co za běžných okolností nenabízeli. V případě restaurací například dodávku občerstvení na rodinné akce, hotely mohou nabídnout například k využití své prádelny nebo sportoviště.

Pandemie a nucené uzavření provozů v cestovním ruchu způsobilo podle Stárka nejistotu oboru a úbytek zaměstnanců. Stát by měl proto podle něho otevřít trh pro zahraniční pracovníky, ale přizpůsobit se musejí i samotné provozy. Kvalitní zaměstnance je podle Stárka nutné dobře zaplatit a naučit se pracovat s menším počtem lidí, využít automatizaci či externí dodavatele.

Čeští turisté sice nemohou podle Stárka nahradit výpadek zahraničních hostů, český klient je však specifický. "Pokud se mu někde líbí, je schopen vrátit se až čtyřikrát, to u zahraničních hostů není," řekl Stárek. Podnikatelé by i k tomuto faktoru měli přihlížet, dodal.

U příjezdového cestovního ruchu je podle Stárka třeba, aby v celé Evropské unii vznikla jednotná pravidla pro překročení hranic. Provozovatelé ubytování by pak měli hosty podle něj informovat, za jakých podmínek mohou přijet a že vůbec mohou přijet.

Nadále bude podle Stárka přetrvávat trend rezervací pobytů na poslední chvíli. Lidé jsou také mnohem citlivější na sociální kontakty. Výhodu tak budou mít menší ubytovací zařízení či restaurace, které mají možnost venkovního posezení, dodal.