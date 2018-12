Praha - Obrat tuzemských internetových obchodů v pondělí 10. prosince dosáhl podle odhadů rekordních 1,1 miliardy korun. Meziročně je to o 19 procent více ve srovnání s loňským vrcholem prodejů. Uvedla to dnes Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Hranici jedné miliardy by mohly vánoční on-line prodeje atakovat i v dalších dnech.

"Letos by dosažené výsledky mohly dokonce překonat původně očekávaný 16procentní meziroční růst. Vánoční sezona je z tohoto pohledu klíčová. A podle dat, která máme k dispozici, bude ta letošní z pohledu e-shopů opravdu vydařená," uvedl ředitel APEK Jan Vetyška.

Podle výzkumu APEK ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere si domů nechá dodat letošní vánoční objednávky 45 procent on-line zákazníků. Dalších 44 procent volí osobní odběr. Zbývajících 11 procent si nejčastěji objednává vánoční balíčky do zaměstnání. "Zájem o osobní odběr u zákazníků dlouhodobě roste. Tento trend souvisí s prolínáním on-line a off-line obchodů, a to společně se širokou nabídkou odběrných míst externích dopravců," uvedl Vetyška.

Posledním dnem, kdy je letos možné s jistotou objednat v internetových obchodech dárky, aby dorazily do Štědrého dne, je neděle 16. prosince. Poté již pravděpodobnost včasného doručení rychle klesá. Při osobním vyzvednutí zboží na výdejně bez komplikací platí datum 18. prosince, uvedl srovnávač cen Heureka.cz.