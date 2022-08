Asociace: Malé venkovské prodejny kvůli drahým energiím zavírají, stav se zhorší

Praha - Situace obchodů s potravinami na venkově začíná být podle jejich asociace kvůli drahým energiím krizová. Pozorovat lze zavírání prodejen i ukončování činnosti výrobců potravin. Stav se v následujícím období ještě zhorší, až obchodníkům skončí smlouvy s fixovanými cenami elektřiny a plynu. Energie za nové ceny totiž nebudou schopni uhradit. Na dotaz ČTK to dnes uvedl předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavel Březina.

Ceny elektřiny vzrostly v červenci podle dat Českého statistického úřadu meziročně o 33,6 procenta, plyn zdražil o 59,8 procenta. Březina upozornil, že ceny energií se projevují na růstu mnohých dalších vstupních nákladů. "Platíme nyní za neuváženou energetickou politiku Evropské unie. Politici by měli začít už skutečně okamžitě konat, protože firmy jsou často v bezvýchodné situaci," řekl Březina.

Uzavírání některých obchodů v menších obcích předpokládá například řetězec COOP. "Nás jako provozovatele sítě 2400 obchodů to nijak zásadně nepoškodí, protože jde často o obchody na hranici ekonomické rentability," uvedl ředitel marketingu a rozvoje sítě COOP Lukáš Němčík. Upozornil, že to bude mít další negativní vliv na obchodní obslužnost venkova, který za posledních 20 let podle něho ztratil tisíce prodejen.

Němčík doplnil, že COOP zavádí úsporná opatření a pracuje na snižování spotřeby. "Instaluje například solární elektrárny na střechy svých obchodů, zatepluje budovy a využívá moderní chladící technologie. I přes tyto kroky by se ale vybrané obchody dlouhodobě nevyplatilo provozovat," dodal. Provozovatelé obchodů by podle něj potřebovali od vlády mnohem jasnější informace ohledně plánů na řešení současné energetické krize.

Z dat společnosti NielsenIQ vyplývá, že letos v lednu meziročně vzrostl počet prodejen s potravinami do 400 metrů čtverečních o 120 na 7059. V lednu roku 2019 jich fungovalo 7111, další dva roky malé koloniály na trhu ubývaly. Počty se týkají tzv. organizovaných prodejen, které jsou součástí nějaké sítě.

Malé venkovské prodejny podporuje ministerstvo průmyslu a obchodu od loňska prostřednictvím programu Obchůdek 2021+. Kraje, s výjimkou Prahy, mohly žádat o podporu pro koloniály v obcích do 1000 obyvatel, respektive do 3000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije více než 1000 lidí. Dotace na jeden obchod činila maximálně 100.000 korun. Úřad uvedl, že program pomohl přibližně 400 prodejnám.

Obchůdek 2021+ bude pokračovat i letos, MPO navíc zvýšilo příspěvek ze 100.000 na 130.000 korun. Jeden kraj tak bude moci získat čtyři miliony místo dřívějších tří milionů korun. Příjem žádostí začne 1. září.