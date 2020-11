Asociace: Liberecká univerzita odhalila falešné nanoroušky z Asie

Ilustrační foto - Technická univerzita v Liberci vyzvala firmy k výrobě nanofiltrů, které je možné vkládat do plátěných roušek. Účinnost bavlněné roušky s nanofiltrem je podle měření srovnatelná s nanorouškou. Univerzita k výzvě spustila nové internetové stránky www.rouskystulkou.org, kde výrobci materiálů vhodných na filtry do roušek najdou potřebné informace a mají možnost se i zaregistrovat. Pro ty, kdo doma roušky šijí, je tam podrobný návod s rozměry, aby bylo možné do roušky filtr vložit. PR/Technická univerzita Liberec