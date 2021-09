Asociace: Lesní školky mají dál potíže se stravováním, novela nepomohla

Ilustrační foto - Děti cestují každý den vlakem z Českých Budějovic do lesní školky v Třísově u Holubova na Českokrumlovsku, kde je čekají hry v lese a odpočinek v mongolské jurtě. Alternativní výchovu v lesních školkách využívají rodiče již na čtyřiceti místech v České republice. Snímek je z 27. února.

Ilustrační foto - Děti cestují každý den vlakem z Českých Budějovic do lesní školky v Třísově u Holubova na Českokrumlovsku, kde je čekají hry v lese a odpočinek v mongolské jurtě. Alternativní výchovu v lesních školkách využívají rodiče již na čtyřiceti místech v České republice. Snímek je z 27. února. ČTK/Veis David

Praha - Lesní mateřské školy mají i po úpravě vyhlášky ke stravování problémy se zajištěním jídla pro děti podle požadavků hygieniků. Schválení výdejny jídla v přírodě podmiňují hygienické stanice tím, že na místo musí vést vodovodní přípojka nebo tam musí být studna. ČTK to řekla zástupkyně Asociace lesních mateřských škol (LMŠ) Magda Kvítková. Podle ní jsou požadavky hygieniků absurdní, protože pro provoz lesních školek stačí pitná voda donesená v barelech. Asociace žádala o stanovisko ministerstvo zdravotnictví, to ale zatím žádné nevydalo, řekla. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Lesní mateřské školy mohou od začátku září zajišťovat jídlo pro děti i pomocí pojízdných výdejen. Umožnila to loňská novela školského zákona a letošní úprava vyhlášky o školním stravování. O nutnosti řešit tuto problematiku jednala asociace se státními orgány několik let. Podle aktuálních předpisů musí výdejna jídla, která pokrmy nepřipravuje, splňovat hygienické požadavky pro pojízdnou prodejnu.

Podle Kvítkové ale ve vyhlášce chybí odkaz na právní předpisy, které by provozu daly jasná pravidla. V praxi tak hygienické stanice požadují pro schválení výdejny v lese zavedení přípojky na vodovodní řád nebo studnu, což školky nedokážou zařídit, řekla. Podle ní je takový požadavek nesmysl i proto, že lesní školky už při svém zápisu do rejstříku musí doložit, že budou mít dost vody pro účely pití. „Školky tudíž mají potvrzení (od hygieniků), že mají dost pitné vody, kterou mohou děti pít, ale třeba jablíčko už si v ní umýt nemohou,“ řekla.

Hygienici podle ní argumentují nařízeními Evropského parlamentu, která ale podle Asociace LMŠ počítají i s dovozem pitné vody v barelech. Jako příklad, že se tento způsob zajištění pitné vody může používat i u výdejen jídla, uvedla Kvítková mobilní prodejny občerstvení například u rybníků. „Tam běžně přijede člověk s pojízdnou prodejnou, do které si předtím z vodovodu načerpal do velkého zásobníku pitnou vodu,“ řekla. Lesní školky by podle ní rády provozovaly výdejny stejným způsobem.

Problém se podle ní týká krajů po celé republice a dotknul se všech lesních školek, které chtěly výdejnu od začátku školního roku zřídit. Jde asi o desítky zařízení, které hygienici vyzvali stáhnout žádosti o povolení výdejen, čemuž školky vyhověly, řekla. Stravování v lesních školkách se tak dál jako před novelou zajišťuje zejména svačinami od rodičů z domova. „Vyhláška nás nikam neposunula,“ shrnula Kvítková.

Ministerstvo podle ní sice tento týden zrušilo zamítavé stanovisko k výdejně jedné lesní školky v Olomouckém kraji a vrátilo hygienikům věc k projednání. K tomu, zda výdejna musí mít vodovodní kohoutek, či ne, se ovšem úřad nevyjádřil, dodala.

V ČR je podle webu Asociace LMŠ asi 200 lesních školek.