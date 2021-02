Asociace kritizují vládu za skiareály, provozovatelé se obávají návalu

Praha - Vládní rozhodnutí o pokračující uzávěře lyžařských areálů a zastavení zbývajících lanovek, které sloužily pro pěší, je podle Asociace horských středisek (AHS) politické, nikoli odborné. Vláda by tak měla jasně říct, jakým způsobem má v plánu zachránit celé toto odvětví, ve kterém pracují desítky tisíc lidí. Podle Asociace lanové dráhy je vláda nekompetentní. Chce s dalšími zasaženými obory vytvořit tlak na její rezignaci, nebo vyhlášení předčasných voleb. Skiareály se obávají návalu na uzavřených sjezdovkách, podle nich lidé nařízení nedodržují.

"Střediska jsou na hraně likvidity, propouští lidi. V okamžiku, kdy vláda řekne, že z epidemického hlediska jste rizikem, tak by měla také říci, pojďme se domluvit na tom, jak vás udržíme při životě," řekl dnes ČTK ředitel AHS Libor Knot.

Program kompenzací pro skiareály kvůli nucenému uzavření sice zástupci AHS dříve přivítali, ale podle nich je dlouhodobě nedostatečný. "Dosavadní program kompenzuje 50 procent denních nákladů, kdy je uzavřeno. Druhých 50 procent logicky chybí a je to zhruba pětkrát méně, než by byla denní tržba. Bez kombinace s tržbami nemají areály šanci přežít," řekl ČTK Knot.

Asociace požaduje od vlády, aby jasně řekla, jestli provoz skiareálů v této sezoně vůbec umožní, a pokud ne, tak co budou moci střediska udělat pro to, aby se celý obor udržel.

Kvůli epidemii koronaviru je od 27. prosince z nařízení vlády zastaven provoz lyžařských areálů. Zástupci areálů opakovaně požadují obnovení provozu, a to za přísnějších podmínek než například v sousedním Rakousku, kde se lyžuje. "Nebylo nám to umožněno s odůvodněním, se kterým se nemůžeme ztotožnit, nemá argumentační hodnotu," řekl ČTK Knot.

I když vláda kvůli horšící se epidemické situaci nabádá lidi v Česku, aby celkově omezili pohyb, pohyb turistů po horách pěšky či na běžkách nebo skialpinistických lyžích zatím nijak omezen není. Na období jarních prázdnin se navíc očekává na horách, kde jsou dobré sněhové podmínky, nárůst počtu jednodenních návštěvníků.

"Nerozumíme tomu, že vzhledem k nadcházejícímu termínu zahájení jarních prázdnin se rozhodli jít cestou, že tomu chaosu, co tam je, nechají volný průběh. Lyžařské areály za prvé nepředstavují z hlediska epidemiologického žádné riziko a za druhé, kdyby fungovaly, tak umí nastavit lepší podmínky než ty, které tam panují nyní," řekl ČTK Knot.

Za nepochopitelné opatření označil zákaz provozování lanových drah pro pěší a běžkaře. "Podle mě si vláda vůbec nedala práci s tím, aby zjistila kolik jich je. V celé ČR je jich šest, které byly v provozu. Pokud někdo jede na hory vlakem a pak nemůže na lanovku, kde jízda trvá čtyři minuty a má na hlavě respirátor a všechno ostatní, tak je to absurdní. Z epidemiologického hlediska je to naprosté plácnutí do vody. Vláda rozhoduje politicky, ne odborně. Jsme z toho frustrovaní," řekl Knot.

Provoz lanových drah a vleků byl dosud omezen jen v souvislosti s užíváním sjezdových tratí. V rámci zpřísnění protiepidemických opatření už nebude platit ani tato výjimka.

Asociace lanové dráhy žádá rezignaci vlády, nebo předčasné volby

Vláda je podle Asociace lanové dráhy nekompetentní, chce se proto spojit s dalšími zasaženými obory a vytvořit tlak na její rezignaci, nebo vyhlášení předčasných voleb. S povolením provozu tuto zimu se příliš nedá počítat, nelze ale riskovat, že kvůli novým mutacím koronaviru se neuskuteční ani další sezona. ČTK to řekl prezident Asociace lanové dráhy Jakub Juračka.

Vláda musí podle Juračky zavést regulované otevírání ekonomiky. Řešení tohoto problému podle něj nesnese odklad. "Buď budeme zavření a budeme umírat hlady, nebo musí vláda přiznat, že si pandemie možná vyžádá pár obětí navíc, ale za cenu fungování podnikatelské sféry," řekl Juračka. Mohlo by se podle něj stát, že tímto nekompetentním řízením státu by provozovatelé lyžařských areálů mohli ztratit i další zimu, pokud se objeví další mutace koronaviru. Situace už je podle něj neudržitelná. Za lepší řešení považuje udržení demokracie, než aby kvůli současným opatřením vypukla anarchie, k čemuž není daleko, dodal.

Asociace lanové dráhy už se spojila s advokátní kanceláří, zahájila jednání v Senátu a získala podporu 19 senátorů pro podání návrhu k Ústavnímu soudu na zrušení části usnesení vlády týkající se provozu vleků a lanových drah. Asociace chce podle Juračky pokračovat v právním tlaku.

Dále chce od ministerstva průmyslu a obchodu, aby přehodnotilo systém kompenzací a zohlednilo přetrvávající uzavření skiareálů. Slíbené náhrady podle Juračky představují asi 13 až 15 procent sezonních nákladů a nepokryjí ani výrobu technického sněhu, za kterou provozovatelé zaplatili statisíce až miliony korun.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ve čtvrtek po mimořádném jednání vlády řekl, že zatím není možné říci, kdy se budou moci skiareály otevřít. Sezona podle něj ale není ztracená. Podle Juračky už se s povolením fungování počítat nedá. Od některých provozovatelů má informace, že jim premiér Andrej Babiš (ANO) na jejich naléhání napsal, že se omlouvá, ale provoz možný nyní nebude. Na dotaz ČTK Babiš uvedl, že to není pravda.

Skiareály mohly v nové zimní sezoně fungovat zatím jen mezi 18. a 26. prosincem. Provoz lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost byl zakázán pouze v souvislosti s využíváním lyžařských tratí. Dopravní zařízení tak mohla vozit pěší. Podle nového vládního usnesení nebude veřejnost lanovky a vleky smět od soboty užívat vůbec. Příjezd do horských středisek kabinet ale nezakázal.

Nařízení vlády podle Juračky nedávají smysl. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden řekl, že z epidemického hlediska nevidí problém ve fungování vleků a v pohybu na sjezdovkách. S otevřením středisek by se ale nesměla zvýšit mobilita lidí. Na horách tak podle Juračky panují ideální sněhové podmínky doprovázené nekoordinovaným chaosem sáňkující veřejnosti, dodal.

Skiareály se obávají návalu na svazích a nedodržování nařízení

V lyžařských střediscích v ČR od soboty nepojedou ani vleky, které dosud mohly převážel aspoň pěší turisty a běžkaře, a někteří provozovatelé se kvůli tomu obávají přílišného množství lidí na svazích. Nával turistů čekají i se začátkem jarních prázdnin. Kapacity ani pravomoci vyhánět je ze sjezdovek ale nemají. ČTK to řekli provozovatelé skiareálů. Lidé podle nich mohou sjezdovky zničit nebo se na nich zranit. Strach mají i z nepořádku a nedodržování vládních nařízení. Příjezd lidí do skiareálů vláda v rámci protikoronavirových opatření nezakázala.

"Nebudeme suplovat práci policie, honit někoho po kopci a vyhánět ho. Musí si to zabezpečit stát a ne my, není to v naší pravomoci," uvedla mluvčí největšího krušnohorského lyžařského areálu Klínovec Hana Hoffmanová.

Na uzavření mnohých areálů včetně Klínovce upozorňují cedule. Na klínovecké sjezdovky přesto zavítají denně desítky lidí, sáňkují a bobují tam, někteří i přes zákaz lyžují. Celý areál nelze kvůli jeho velké rozloze oplotit, uvedla mluvčí.

Stejně jako klínovecký skiareál nebude lidi vybízet k odchodu ze svahů, nebudou nikoho ze sjezdovky vyhánět ani pracovníci Bílé na Frýdecko-Místecku. Vedoucí střediska Jaroslav Vrzgula argumentoval tím, že k tomu ani nemají pravomoc, protože lidé do lesa na procházku jít mohou. "Ať si to dělá vláda se svými nástroji moci, které má," řekl ČTK Vrzgula. Lanovka, která v posledních dnech ve středisku vyvážela na kopec pěší turisty a běžkaře, od soboty ale nepojede.

Na základě vládního opatření bude nově mimo provoz v Krkonoších také kabinková lanovka z Janských Lázní na Černou horu. Sjezdovky ve SkiResortu Černá hora - Pec jsou stejně jako další uzavřené od 27. prosince a jsou takto označené po celou dobu. "Případnému porušení tohoto zákazu ze strany návštěvníků hor nemáme jak zabránit," řekla ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Podle ní v provozu zůstane jen výdejní okénko půjčovny SkiResort Live v Janských Lázních, kde je možné si vyzvednout rezervované skialpinistické a běžecké vybavení a saně.

Také skiresort Buková hora na Orlickoústecku vyzval návštěvníky, aby nevstupovali na sjezdovky. Vedle toho, že by mohli poničit sněhovou vrstvu, by se vystavovali riziku úrazu, neboť na svazích mohou jezdit rolby, vedou tam hadice k zasněžování a kabely s elektřinou. Lyžařský areál v Hlinsku vyhradil pro sáňkaře a jízdu na bobech prostor za dětským svahem.

Skiareál Lipno vstup na svahy zakazovat nebude. "Lidé potřebují pohyb na čerstvém vzduchu, v přírodě a ne být stále zavření doma. Stále doufáme, že vládní činitelé pochopí, že individuální sport, jako je lyžování, je méně nebezpečný než nákup v obchodním řetězci, byť je tam počet osob omezený," řekla dnes ČTK mluvčí lipenského areálu Olga Kneiflová.

Podle prezidenta Asociace lanové dráhy Jakuba Juračky vládní nařízení vlády nedávají smysl. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden řekl, že z epidemického hlediska nevidí problém ve fungování vleků a v pohybu na sjezdovkách. Nicméně kdy budou střediska otevřena, se zatím neví. Na horách tak podle Juračky nyní panují ideální sněhové podmínky doprovázené nekoordinovaným chaosem sáňkující veřejnosti.