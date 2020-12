Asociace: Kompenzace jsou pozitivní, požadavky na ně byly vyšší

Praha - Ubytovací a stravovací zařízení měla nyní podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) poslední možnost částečně pokrýt ztráty. Dnes vládou představené kompenzační programy jsou sice pozitivní, ale požadavky na náhrady byly vyšší. Administrativa podávání žádostí by měla být co nejjednodušší. Pomoc pro vyčerpané podniky musí být okamžitá, má-li být účinná. AHR to dnes večer uvedla v tiskové zprávě.

Kabinet dnes rozhodl, že od pátku bude v České republice platit čtvrtý stupeň pohotovosti protiepidemického systému (PES). Znovu se budou muset zavřít hotely pro rekreační účely nebo restaurace. Po nuceném uzavření mohly přitom fungovat teprve od 3. prosince, gastronomické podniky navíc v omezeném režimu.

Zároveň s informací o uzavření vláda představila nové podpůrné programy. COVID gastro poskytne restauratérům 400 korun na zaměstnance za každý den nuceného uzavření od 14. října do 31. prosince. Podnikatelé budou moci žádat o 50procentní příspěvek na nájem za čtvrtý kvartál. Ubytovací služby budou podle kategorie moci čerpat na pokoj a zavřený den 100 až 330 korun.

AHR upozornila, že většina podniků ze zmíněných oborů je v současné době na konci ekonomických možností. Dosud podle ní nebyla předložena konkrétní data o rizikovosti ubytovacích či stravovacích služeb. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes po jednání vlády uvedl, že se množí studie, které potvrzují, že v restauracích je riziko nákazy dvojnásobné oproti ostatním sociálním aktivitám. Je to podle něj tím, že lidé nemají roušky a tráví v zařízeních delší dobu.

V případě kompenzací je podle AHR správné, že jednotlivé programy bude možné kombinovat. Vláda také podle ní přislíbila řešení limitu z veřejné podpory podle tzv. dočasného rámce Evropské komise, aby programy mohli využít i největší zaměstnavatelé. Nyní platí limit 800.000 eur (asi 21 mil. Kč) na jednoho žadatele.

"Za současné situace je rovněž nezbytné vyhlásit znovu moratorium na splátky úvěrů, neboť vzhledem k situaci nejsou již poskytovatelé stravovacích a ubytovacích služeb schopni dostát svým závazkům," dodal prezident AHR Václav Stárek.

Hotely a další ubytovací zařízení musely být uzavřené pro rekreační účely od 22. října do 2. prosince. Spotřeba v ubytovacích službách spojená s cestovním ruchem se může podle aktuální analýzy Economic Impact pro státní agenturu CzechTourism letos propadnout z loňských 56 miliard na 26 miliard korun.

Restaurace nesměly pro veřejnost fungovat od 14. října do 2. prosince. Nyní mohou mít otevřeno mezi 06:00 a 20:00, kapacitu mohou naplnit na maximálně 50 procent. Gastronomické odvětví podle výzkumné společnosti Nielsen každý den uzavření ztratilo na tržbách 414 milionů korun.