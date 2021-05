Asociace: Je třeba, aby restaurace i zákazníci nastavená opatření dodržovali

Praha - Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) vítá možnost otevření předzahrádek od 17. května. Bude třeba, aby podniky i zákazníci opatření dodržovali a nehrozilo opětovné uzavření stravovacích zařízení. Pro obnovení provozu hotelů budou podstatné podmínky. Na úterní odpoledne je k nim naplánované jednání s ministerstvem zdravotnictví. ČTK to dnes řekl prezident AHR Václav Stárek.

Na zahrádkách budou smět u stolu podle rozhodnutí vlády sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. AHR podle Stárka navrhovala limit šesti hostů u stolu. V souladu s návrhem jsou podle Stárka 1,5 metrové rozestupy mezi stoly. Problematické u některých provozů bude ale dodržení stejného odstupu od okolního prostranství.

Některá města podle Stárka jako například Praha dočasně zrušila výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství k umístění restauračních zahrádek. Neznamená to ale, že by poplatník nemusel žádat o vydání povolení u příslušného správního orgánu.

Hosté předzahrádek se budou muset prokázat negativním testem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou moci použít všechny typy - z odběrového centra, zaměstnání, budou si smět donést i vlastní samotest a otestovat se na místě. Podle Stárka toto opatření, stejně jakákoliv další nařízení, provozovatelům zvýší náklady. "Pokud chceme otevřít, a my už konečně otevřít chceme, nic jiného než dodržet tuto podmínku, nám nezbývá," řekl.

Havlíček dnes po jednání vlády řekl, že hotely a penziony by se mohly otevřít od 24. května. Příští pondělí vládě navrhne, aby mohly fungovat bez omezení kapacity. Vláda původně počítala, že by ubytovací zařízení povolila společně se zahrádkami restaurací, ale za podmínky naplnění maximálně 25 procent kapacity. To by ale podle hoteliérů znamenal jen prohloubení ztráty.

AHR podle Stárka navrhovala otevření hotelů od 24. nebo 31. května. "Řekli jsme, že týden u nás nehraje roli, podstatné jsou podmínky, za kterých bude možné fungovat," uvedl dále. Nevidí důvod, proč by ubytovací provozy nemohly naplnit celou kapacitu, pokud budou muset hosté být testovaní, očkovaní nebo po nedávném prodělání koronaviru. Ubytovací provoz je navíc podle Stárka výjimečný v tom, že hosté se musejí registrovat, neexistuje tam žádná anonymita.

V rámci Hospodářské komory v úterý v 16:00 by se podle Stárka mělo uskutečnit jednání s ministerstvem zdravotnictví, kde představí podmínky bezpečného provozu v ubytovacích zařízeních, tzv. desatero i pravidla, která je převyšují, což je koncept "Stay Safe".

Kvůli druhé vlně pandemie byla ubytovací zařízení uzavřena od 22. října do 2. prosince a následně od 18. prosince. Nyní těchto služeb mohou využít jen lidé cestující za služebním účelem nebo lékařem. Stravovací provozy jsou vládou uzavřené od 18. prosince. Občerstvení mohou prodávat jen přes výdejní okna nebo rozvoz.