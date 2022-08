Asociace hotelů: Vláda neřeší energetickou krizi, mezi podnikateli roste panika

Praha - Vláda neodpovídá na výzvy profesních svazů ohledně řešení vysokých cen energií. Nečinnost ministrů vyvolává mezi podnikateli paniku, uvedla dnes Asociace hotelů a restaurací (AHR) v tiskové zprávě zaslané ČTK. Zároveň upozornila, že ceny elektřiny jsou nyní až na desetinásobku toho, co podnikatelé platili loni. Hotel se 60 pokoji, který měl původně náklady za elektrickou energii 80.000 měsíčně, tak nyní čeká fakturu na 800.000 korun. Asociace horských středisek chce kvůli drahým energiím s dalšími profesními svazy vyvolat jednání s ministerstvem průmyslu, mnoho firem může být podle AHS existenčně ohroženo.

Velmi váhavý přístup vlády při řešení energetické krize je podle prezidenta AHR Václava Stárka velkým zklamáním. "První dopis s návrhem zastropování cen energií jsme posílali spolu s dalšími organizacemi zastupujícími zaměstnavatele již v dubnu, poslední jsme za AHR zaslali v polovině srpna. Ani na jeden jsme dosud neobdrželi reakci," řekl.

Asociace hotelů a restaurací také dlouhodobě po vládě chtěla, aby využila dočasný krizový rámec, který na konci března představila Evropská komise v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem. Členským státům by umožnil okamžitě podpořit firmy. S ohledem na vysoký schodek státního rozpočtu ministři ale takovou cílenou pomoc dosud odmítají, uvedly dříve profesní organizace.

Premiér Petr Fiala (ODS) v pátek uvedl, že je třeba směřovat k zastropování cen energií. Řešení by se ale podle něj mělo dosáhnout na evropské úrovni. Přijetí celounijního řešení bude ale ještě poměrně zdlouhavý proces, uvedla dále AHR. Podnikatelé podle ní potřebují rychlé a účinné opatření, zároveň s tím je možné jednat o postupu v rámci celé Evropské unie.

Stav, kdy ceny elektřiny jsou na desetinásobku loňského roku, nelze podle AHR nazvat tržním prostředím, ale likvidací podnikání. "Stát přihlíží bez jasné a razantní reakce. Za této situace bude vláda odpovědná za důsledky, kterými bude uzavírání provozů, propouštění zaměstnanců a v konečné fázi i dopady na veřejné rozpočty," dodala asociace.

Asociace horských středisek chce vyvolat jednání na MPO kvůli drahým energiím

Asociace horských středisek (AHS) chce spolu s dalšími profesními svazy vyvolat jednání se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) kvůli drahým energiím. Zástupci podnikatelů budou chtít najít řešení, která umožní podnikatelům fungovat. Současná situace může být pro mnohé podniky fatální. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel AHS Libor Knot. Ceny elektřiny vzrostly v červenci podle dat Českého statistického úřadu meziročně o 33,6 procenta, plyn zdražil o 59,8 procenta.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy hledá cestu, "jak dále pomoci vybraným odvětvím". Zmíněné profesní organizace dlouhodobě vládu vyzývají k tomu, aby využila opatření dočasného krizového rámce, který v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem na konci března představila Evropská komise. Ten členským zemím umožňuje okamžitě podpořit firmy. Česká vláda ale dosud takovou cílenou pomoc podle Svazu průmyslu odmítá.

Lyžařské areály se podle Knota z hlediska zajištění elektřiny nacházejí v rozdílných situacích. "Část má buď dobíhající fixaci, nebo již nakoupenou elektřinu na zimní sezonu a část z nich řeší problém s dokoupením chybějícího objemu elektřiny. Informace o podílu těch, kteří nasmlouváno mají oproti těm, kteří to stále řeší, je těžké říci, a to zejména proto, že se jedná o obchodní neveřejné údaje," uvedl. Dodal, že ale dokoupit nyní elektrickou energii je velmi obtížné, protože většina obchodníků požaduje spotové ceny, tedy určené na základě aktuálního vývoje na burze. Z pohledu plánování je to pro firmy podle Knota zásadní problém.

Knot dále upozornil, že vzhledem k dynamickému vývoji na trhu s energiemi, kdy je situace zcela nepředvídatelná, nelze upřesnit opatření a režim provozu horských středisek v zimní sezoně. Provozovatelé jsou ale podle něj připraveni a jednotlivé kroky intenzivně zvažují.

"Vzhledem k výše uvedenému je obtížné obvyklým způsobem kalkulovat ceny skipasů na příští sezonu," řekl Knot. Veškeré zvýšené vstupní náklady se promítnou do ceny jízdného. "Provozovatelé budou velmi pečlivě vyhodnocovat, jak ceny pro letošek nastavit a jak vysoké bude letošní zdražení," doplnil.