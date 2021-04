Asociace hotelů: Opatření vlády poškozují podnikatele a překračují zákon

Praha - Opatření vlády včetně plánu rozvolnění podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) poškozují podnikatele a pravděpodobně překračuje zákonný rámec. Jsou připravované bez diskuse se zástupci dotčených oborů a bez ohledu na další dopady na firmy. Přitom až třetina podnikatelů už čelí existenčním problémům. Vláda zároveň jasně neodůvodňuje konkrétní kroky a jejich posloupnost. AHR to uvedla v tiskové zprávě.

Kabinet dnes představil systém uvolňování, ve kterém bude postupovat na základě šesti balíčků. Kritériem pro rozvolnění bude počet nakažených za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel. Nyní jich je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) 177. Pokud počet klesne pod 100, od 3. května se bude moci otevřít zbytek obchodů. Bez ohledu na nakažené budou moci začít fungovat vybrané služby jako kadeřnictví, masáže či pedikúra. Bude se jednat o balíček číslo dvě. V případě méně než 75 nakažených na 100.000 lidí bude moci začít platit čtvrtý balíček, který povolí provoz zahrádek restaurací. Otevřít budou smět hotely a penziony, využít budou moci ale nejvýše 25 kapacity. Hosté se budou muset prokázat negativním testem na koronavirus. Zakázány budou noční akce.

Restaurační zahrádky se podle prezidenta AHR Václava Stárka mohou při dodržování pravidel bezpečného provozu otevřít ihned. Vnitřní prostory stravovacích podniků by podle něj mohly následovat, když by do nich mohli jen lidé s negativním testem, očkováním nebo potvrzením o nedávno prodělané nemoci covid-19. "Ubytovací služby, jsou-li dodržena základní bezpečnostní opatření v kombinaci s negativními testy, nejsou rizikem a není důvod je omezovat maximálně 25 procent kapacity," řekl.

Protiepidemická opatření přijatá 6. dubna a také na dnešním mimořádném jednání nenaplňují podle AHR podmínku zákona o ochraně veřejného zdraví, že stále existuje riziko kontaktu nakažených a nenakažených a dále s tím souvisejícího hlediska příliš širokého rozsahu zákazu čerpání služeb vzhledem k aktuální situaci. Zákonu by podle asociace více vyhovovalo umožnit využívat hotelů a restaurací lidem s negativním testem, očkovaným a s protilátkami proti koronaviru.

"AHR je připravena zahájit právní kroky, které ji umožňuje zákon a bránit podnikatele, kteří se díky těmto netransparentním rozhodnutím a bez jakékoliv diskuse se zástupci jednotlivých profesí, dostávají do situace, kdy je jejich podnikatelská činnost již prakticky likvidována," uvedla.

Strategie rozvolňování v gastronomii by se dala uchopit lépe a efektivněji i podle Igora Třeslína, ředitele společnosti Storyous, která vyvíjí pokladní a manažerské systémy pro restaurace. Vhodné by podle něj bylo například zahájit debatu o tom, zda stravovací provozy neotevírat postupně, po regionech, jako to dělají některé zahraniční země. "Navíc, pokud by bylo možné implementovat výsledky covid pass programu do pokladních systémů restaurací, bylo by možné touto cestou efektivně pracovat s kapacitou podniků. Bohužel s námi jakožto vývojáři těchto systémů doposud nikdo nejednal," řekl.

Kvůli druhé vlně pandemie byla ubytovací zařízení uzavřena od 22. října do 2. prosince a následně od 18. prosince. Nyní těchto služeb mohou využít jen lidé cestující za služební účelem nebo lékařem. Stravovací provozy musely přerušit běžné fungování od 14. října, omezení trvalo do 2. prosince. Následně platila výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Stravovací podniky jsou znovu uzavřené od 18. prosince. Občerstvení mohou prodávat jen přes výdejní okna či rozvoz.