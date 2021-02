Asociace hotelů: Nový systém kompenzací sníží podporu až o 75 pct

Praha - Nový plošný systém kompenzací, který na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády představil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) sníží dosavadní podporu uzavřeným provozům až o 75 procent. Taková pomoc nebude účinná pro záchranu mnoha podniků, ale představuje nejméně nákladnou variantu pro státní rozpočet. ČTK to dnes řekl prezident AHR Václav Stárek.

V rámci nového programu náhrad by podnikatelé, kteří zaznamenali propad tržeb alespoň o 50 procent, měli dostat příspěvek 500 korun na den za každého zaměstnance. Vzorem pro tento dotační titul byl jeden z nejpozději zavedených programů COVID gastro uzavřené provozovny. Podle Havlíčka je na něj od podnikatelů pozitivní odezva, ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) u něj sleduje velký zájem. V novém programu podle Havlíčka žádná firma nepropadne bez ohledu na to, zda je uzavřená, nebo se jedná o subdodavatele. Další speciální programy jako COVID nájemné nebo COVID ubytování už dále pokračovat nebudou.

Profesní organizace volaly po vzniku plošného programu, po dohodě s ministerstvy měl být ale založen na kompenzaci nepokrytých nákladů. Ještě o víkendu tento návrh AHR spolu s Hospodářskou komorou podle Stárka připomínkovaly. "Varianta, kterou nakonec bez jakéhokoliv projednání s profesními organizacemi předložilo MPO do vlády, je pro podnikatele v cestovním ruchu dalším rozčarováním o deklarované pomoci státu," řekl Stárek.

Restauratérům a provozovatelům ubytovacích zařízení navíc podle Stárka chybí jakákoliv vize vlády, kdy budou moci podnikání obnovit. "V ubytovacích službách celkově od loňského 14. března do dnešního dne uběhlo 293 dní, z nichž 168 dní byli podnikatelé z nařízení vlády uzavřeni. Přesto mají dlouhodobě povinnost splácet své závazky a náklady, které ani dosavadní formy podpory zcela nepokryly. Mnoho podnikatelů již v současné době stojí na pokraji krachu," uvedl dále Stárek.

Nový systém kompenzací by měl dále fungovat jen vedle programu na podporu zaměstnanosti Antivirus a kompenzačního bonusu pro živnostníky. V něm chce ministerstvo financí pomoc zvýšit z 500 korun na den na 1000 korun. Toto rozhodnutí AHR vítá, o bonus by se ale neměla krátit pomoc z dalších programů.

"AHR by ocenila dodržování dohodnutých podmínek s MPO při připomínkování návrhů a vedení konstruktivních debat a zároveň větší aktivitu a podporu podnikatelů ze strany ministerstva pro místní rozvoj, které má cestovní ruch přímo v gesci," dodal Stárek.

Havlíček v pondělí řekl, že variantou plošného programu byla náhrada nákladů. Problematické by to podle něj bylo u živnostníků, kteří vykazují výdaje a ne vždy je mají v pořádku a kteří by nosili na úřady spoustu účtenek. MPO podle Havlíčka připraví nový program do kompletní výzvy a v následujících dnech ho chce konzultovat ještě s profesními svazy a organizacemi.