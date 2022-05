Asociace: Horská střediska do příprav na letní sezonu investují 250 mil. Kč

Praha - Do zkvalitnění služeb a nových atrakcí na letní sezonu investují horská střediska podle jejich asociace minimálně 250 milionů korun. Suma patří k nejvyšším za posledních pět let. Na tiskové konferenci to dnes řekli prezidentka Asociace horských středisek (AHS) Kateřina Neumannová a ředitel asociace Libor Knot. Na hory se v létě chystají zhruba dvě pětiny Čechů, nejčastěji plánují prodloužený víkend, ukázal průzkum AHS.

Největší novinkou letošní letní sezony bude otevření nejdelšího visutého mostu na světě na Dolní Moravě na úpatí Králického Sněžníku. Z celkových investic na tuto atrakci podle Knota připadlo asi 200 milionů korun. Sky Bridge je dlouhý 721 metrů, je vystavěn v 95 metrech nad zemí. Jeho součástí bude naučná stezka s prvky rozšířené reality. V areálu Lipno na Šumavě bude pro návštěvníky letos připravena nová adrenalinová síť na Stezce korunami stromů a dva nové stravovací provozy.

Provozovatelé horských středisek letos podle Knota představí také nové nebo upravené trailové trasy pro cyklisty, dětská hřiště a naučné stezky. Areály investují dále do nového vybavení v půjčovnách. Významné nákupy horských elektrokol, tříkolek či koloběžek plánují například SkiResort Černá Hora - Pec v Krkonoších, Ještěd nebo na šumavském Zadově.

Vzhledem k prudkému zdražování energií a dalších vstupních nákladů ceny atrakcí na horách pravděpodobně vzrostou. "Myslím, že nárůst bude adekvátní tomu, jak se zvedá trh práce a jaká je, dejme tomu, inflace," řekl Knot.

V České republice funguje podle Neumannové zhruba 150 větších horských středisek a 115 lanových drah, přibližně polovina má i letní provoz. Letní sezona nabírá v posledních letech na důležitosti, mnohde je srovnatelná se zimou, řekla. Doplnila, že návštěvnost českých hor v minulosti meziročně v létě rostla o tři až pět procent. Neumannová doufá v to, že tento trend bude pokračovat i letos.

"Podobně jako tomu bylo v zimní sezoně lze očekávat, že tuzemští návštěvníci zachovávají našim horám přízeň a budou i nadále do domácích horských středisek přijíždět stále častěji, jak to ukázala i minulá léta," uvedl Knot. Dodal, že věří také v návrat alespoň části zahraničních hostů.

Nejvíce Čechů podle průzkumu AHS plánuje při pobytu na horách odpočívat, další větší část se chce věnovat sportu, nejčastěji turistice a cyklistice. S rodinou čas strávený na horách plánuje asi 40 procent lidí, s partnerem či partnerkou přibližně třetina. Odjet pouze se svým psem hodlají zhruba tři procenta lidí.

Průzkum AHS uskutečnila na konci dubna prostřednictvím služby Instant Research agentury Ipsos. Účastnilo se ho 1000 lidí ve věku 18 až 65 let.