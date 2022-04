Asociace: Gastronomie může zaměstnat až 15.000 uprchlíků, ti se zatím nehlásí

Praha - Gastronomie může podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) zaměstnat 10.000 až 15.000 uprchlíků z Ukrajiny. Příliv nových pracovníků ale obor zatím nezaznamenal, centra pracující s běženci by je měla lépe informovat o možnostech uplatnění. ČTK to řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

Systém evidence uprchlíků a předávání jim podstatných sdělení není podle Kastnera šťastně nastavený. Zaměstnavatelé se mohou dozvědět, kolik běženců je v konkrétním městě, ale už nevědí, ve které jeho části se nacházejí. Kastner je přesvědčený, že pokud Ukrajinci hledají práci v gastronomii, centra by jim měla doporučovat, aby si vyhledali nejbližší stravovací podniky v okolí svého bydliště a ozvali se jim se zájmem o místo.

Neznalost češtiny není podle Kastnera bariérou při hledání místa, ani při zaměstnání. V případě, že by restauraci chtěli oslovit písemně, mohou tak učinit i v ukrajinštině. Díky on-line překladačům budou zaměstnavatelé schopni si vše přeložit, řekl. Překážku jazyk netvoří ani, pokud by chtěli pracovat jako obsluha. "Hosté jsou vůči Ukrajincům nyní vstřícnější. Ukážou v jídelním lístku, co chtějí, a Ukrajinka to namarkuje do systému nebo restaurace vymyslí proces zaškolování. Naučíme je třeba pět frází," uvedl dále.

Kastner dále upozornil, že gastronomie má velkou výhodu ve flexibilitě. Zaměstnání může nabídnout jen na pár hodin, matky se tak mohou například střídat v hlídání dětí. Pokud by se Ukrajinci nechtěli v zaměstnání vázat na delší dobu, protože po ukončení konfliktu ve své vlasti plánují co nejrychlejší návrat, i v tomto ohledu jsou restauratéři podle Kastnera vstřícní.

Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu započatém 24. února přišlo podle odhadů českých ministrů do tuzemska přes 300.000 lidí z Ukrajiny, převážně žen s dětmi. Ukrajinky mohou nejlépe podle profesních svazů najít uplatnění právě ve službách.