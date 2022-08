Asociace: Firmy bojují kvůli cenám energií o přežití, nutná okamžitá pomoc vlády

Praha - Firmy kvůli vysokým cenám energií bojují podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) o přežití. Fakt, že některé nejsou v provozní ztrátě znamená pouze to, že s maximálním úsilím a vyčerpáním veškerých rezerv jejich majitelé podnikání zatím udrželi. Nemají ale další měsíce, aby mohli čekat na pomoc nebo řešení. S tím musí vláda přijít okamžitě, dosavadní opatření jsou zcela nedostatečná. ČTK to řekl předseda představenstva AMSP Josef Jaroš.

Ceny elektřiny vzrostly v červenci proti sedmému měsíci loňského roku o 33,6 procenta, plyn zdražil o 59,8 procenta, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Podniky dále zatěžují vysoké ceny pohonných hmot, dlouhodobě se potýkají i s drahými materiály a surovinami. AMSP má tak od svých členů podle Jaroše informace o omezení výroby nebo nenahrazování zaměstnanců, kteří skončili.

"My když jsme se dívali na analýzu, kolik firem v některých oblastech je v provozní ztrátě, a v jak výrazné, tak jsme zatím byli překvapeni, že jich zase tolik není," řekl ve středu po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Jaroš upozornil, že takto nelze hodnotit dopad energetické krize na české společnosti. "Z dat z členské základy jednoznačně víme, že k pádům firem dochází a bude docházet, ale z pochopitelných důvodů žádná firma v potížích tuto informaci nezačne vyhlašovat do světa, to by skončila okamžitě," uvedl.

Coby podporu firmám Síkela opakovaně zmínil dotace na zateplení budov nebo fotovoltaické systém, a dále záruční či úvěrové programy. Půjčky nebo garance jsou podle Jaroše vynikající nástroj pro investice, rozvoj technologií nebo modernizaci, a podnikatelé o ně mají zájem. Není to ale řešení pro nákup drahých energií. "To je zcela mimo realitu podnikatelského uvažování a zájem firem je přinejmenším chladný," doplnil.

Na nedostatečné konání vlády v ochraně firem před drahými energiemi AMSP příslušné ministry podle Jaroše upozorňovala od února. "Konkrétní návrhy zpracované společně byly předloženy v květnu, avšak klíčové problémy stále nejsou řešeny," řekl. Přijatá opatření považuje za kosmetická, firmy navíc poukazují na to, že nemají žádné informace k vládní pomoci, kterou ale okolní země připravily, uvedl. České společnosti se tím podle něj dostávají do konkurenční nevýhody.