Asociace firem žádá vládu o snížení DPH a legalizaci spropitného

Praha - Asociace malých a středních podniků žádá stát o pomoc restauracím kvůli koronavirové pandemii. Aby se obor mohl rozvíjet, potřebuje alespoň částečně kompenzovat ztráty vzniklé jarním uzavřením a současným omezením provozu. Navrhla proto spolu s Českým svazem pivovarů a sladoven Národní program pro gastronomii, kde je pět dlouhodobých a čtyři krátkodobá opatření, která by sektoru pomohla.

Je to například prodloužení programu Antivirus, marketingová kampaň, legalizace spropitného a snížení DPH do konce příštího roku na stravovací služby na pět procent. Bez pomoci hrozí konec 40.000 pracovních míst, uvádí.

"Aktuální situace v gastronomii je bez přehánění kritická. Po lednu a únoru, které jsou tradičně nejslabší měsíce v roce, přišlo tříměsíční uzavření hospod následované ekonomicky podprůměrným létem," popisuje spolumajitel skupiny Hospodska Luboš Kastner.

Podle dřívějšího odhadu přišly hospody a restaurace do konce července letos na tržbách o 30 miliard korun. Až na 30 procent pak hodnotí možný propad tržeb způsobený současnou kratší otevírací dobou, kdy hospody a restaurace musí zavírat v 22:00. Asociace se snaží prosadit posunutí zavírací hodiny na 23:00.

V rámci krátkodobé pomoci by mělo zlepšit situace restaurací prodloužení programu Antivirus do konce letošního roku, následný kurzarbeit by pak měl zohledňovat i potřeby gastronomických podniků, uvádí asociace. Dále by se mělo snížit DPH na pět procent na stravovací služby do konce příštího roku, což by sektoru mohlo přinést pět až osm miliard korun. Dále žádá 150 milionů korun z marketingového rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj na podporu návštěvnosti gastronomických provozů a nové dotační tituly z fondu obnovy EU.

U dlouhodobých opatření chce asociace sjednotit DPH ve stravovacích službách na deset procent včetně braní jídla s sebou, dále podporovat vzdělávání v gastronomii či legalizovat spropitné. To by mělo být příjmem zaměstnance, neplatil by z něj daně ani sociální odvody. Dále pak chce jasný rámec kontrol odvětví a podporu flexibility práce v gastronomii.

Nejhorší situace je podle asociace v Praze a Karlových Varech, velké propady tržeb ale zaznamenaly i Jihomoravský, Jihočeský a Moravskoslezský kraj.

Propad tržeb veřejného stravování by mohl v meziročním srovnání letos dosáhnout 60 miliard korun. Podle katastrofického scénáře by však mohl být až 80 miliard korun. Nejvíce zasažené jsou bary a kluby, místně největší propad eviduje Praha, dodala v pondělí publikovaná analýzy společnosti Data Servis pro Asociaci hotelů a restaurací ČR (AHR).

V ČR od pondělí na 30 dní platí nouzový stav. V restauracích nyní může u stolu sedět maximálně šest lidí, povinné je nošení roušek vyjma konzumace, a dezinfekce rukou. Stravovací zařízení musejí být mezi 22:00 a 06:00 veřejnosti uzavřena. Občerstvení mohou prodávat v tuto dobu přes výdejní okénka. Omezení otevírací doby se podle AHR dotkne asi 23 procent provozoven, které musely zavřít o tři a více hodin dříve. Kvůli zkrácení otevírací doby neomezí návštěvu 63 procent lidí, 29 procent respondentů plánují méně časté návštěvy těchto podniků. Úplně se jim plánuje vyhýbat osm procent lidí.