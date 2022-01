Asociace exportérů varuje před zvyšováním sazeb ČNB, ztrácí prý stovky miliard

Praha - Asociace exportérů varuje před následky dalšího zvyšování základní úrokové sazby České národní banky, posilování koruny vůči euru znamená pro české exportéry podle asociace roční ztrátu stovek miliard korun. ČTK to sdělil místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Vývozci se musejí potýkat i s jinými problémy, jako je nízká nezaměstnanost, tlak na mzdy, nedostatek surovin a růst jejich cen nebo zvyšování cen energií, dodal.

Česká měna byla začátkem ledna k euru nejsilnější za víc než deset let, 7. ledna zpevnila o sedm haléřů na 24,44 Kč/EUR. Za posilování koruny podle analytiků stojí očekávané další zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB). Bankovní rada ČNB před Vánocemi zvýšila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta.

"Každé posílení koruny o jednu korunu vůči průměru kurzu eura za rok 2021 ve výši 25,645 Kč/EUR odnese exportérům v tomto roce 200 miliard korun a z hrubého domácího produktu (HDP) ubyde 15 miliard Kč. Pokud by zůstal průměrný kurz na úrovni dnešního kurzu 24,36 Kč/EUR, pak by exportéři přišli o 257 miliard korun a HDP o 19 miliard Kč. V případě, že by průměrný kurz dosáhl hodnoty 23,80 Kč/EUR, pak by exportéři ztratili 369 miliard korun a HDP 28 miliard Kč," uvedl Daněk. Doplnil, že je třeba i zohlednit nákupní kurzy komerčních bank, které jsou až o 60 až 84 haléřů nižší než kurz ČNB.

České exportní firmy podle Daňka ohrožuje také nedostatek pracovníků vlivem dlouhodobě nízké nezaměstnanosti. Podnikům je tak prakticky znemožněna možnost dalšího růstu výkonů. Situace se ještě zhoršila v průběhu pandemie, když z ČR odešli pracovníci ze třetích zemí, řekl Daněk. Problémem je podle Daňka i to, že platy ve státním sektoru jsou nyní výrazně vyšší než mzdy v průmyslu. Zvyšuje se tím tak konkurence na trhu práce, upozornil.

Na trhu kromě čipů chybějí podle Daňka barevné kovy, zušlechtěná ocel, ocelové plechy, kondenzátory a další díly. Brání to včasným dodávkám a ohrožuje peněžní tok firem. "Z průzkumu mezi členy Asociace exportérů v prosinci minulého roku vyplynulo, že v průběhu roku 2021 došlo k nárůstu těchto nákladů o 18,5 procenta. Navíc je třeba přičíst, že nárůst cen všech druhů energií (mimo ty od dodavatelů poslední instance), činil v průměru proti minulým obdobím více než 80 procent," uvedl Daněk.

Rizikem pro český průmysl je podle Daňka i postupující vliv elektromobility, tzv. Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal), nejistá je také situace ohledně dalšího šíření koronavirové nákazy.

Vývoz zboží v listopadu podle posledních dat Českého statistického úřadu meziročně stoupl o 8,1 procenta na 380,4 miliardy korun. Export do států Evropské unie se na celkovém vývozu ČR podílel zhruba 66 procenty, proti listopadu 2020 vzrostl o 8,2 procenta na 250,7 miliardy korun.