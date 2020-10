Asociace: Další omezení by mělo stejné dopady jako uzavření gastra

Praha - Jakékoliv částečné řešení vlády vůči restauracím by mělo na ekonomiku provozů stejné dopady jako jejich uzavření. V dané situaci je to správné rozhodnutí, sdělil dnes ČTK prezident Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) Václav Stárek. Podstatné budou kompenzace pro toto odvětví, o kterých se bude v tomto týdnu jednat. Provozovatelé stravovacích a ubytovacích služeb by měly opatření vlády odpovědně a důsledně dodržovat, aby tak přispěli k překonání současné nepříznivé situace, dodal Stárek.

Vláda v pondělí schválila, že od středy do 3. listopadu budou muset být restaurace, bary a kluby uzavřeny. Občerstvení budou moci do 20:00 prodávat přes výdejní okénka. Už nyní platí pro stravovacích zařízení zavírací doba ve 20:00. Tato restrikce platná teprve od pátku prakticky podle Stárka znemožnila večerní fungování restaurací. Provozovatelé veřejného stravování by podle něj při dalším zkrácením otevírací doby stály před rozhodnutím uzavřít své podniky.

Hotelové restaurace mohou být nadále hostům k dispozici do 20:00. To je podle Stárka logický krok. Už na jaře se podle něj ukázalo, že provoz hotelových služeb se zaváděním složitých výjimek a výrazným omezováním provozu, není možný. Ubytovací služby je přitom třeba zajistit pro služební pobyty. "Ubytovací zařízení budou jinak minimálně využívána a budou stát před stejným rozhodnutím, zda přerušit provoz nebo jej udržet pro řádově jednotky hostů. Z tohoto pohledu je zcela logické zachovat také možnost stravovacích služeb pro ta zařízení, která zůstanou otevřena," uvedl.

O dočasném uzavření do konce roku uvažuje podle AHR 47 procent hotelů v Praze, v regionech je to 30 procent. Dalších deset procent hotelů je zavřeno už od března.