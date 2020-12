Asociace: ČR by měla uvolňovat opatření pro skiareály po svém

Praha - Rozhodnutí Rakouska umožnit provoz lyžařských středisek od 24. prosince je podle ředitele Asociace horských středisek ČR (AHS) Libora Knota v jejich aktuální situaci pochopitelný. Je podle něj třeba upozornit, že Rakousko je v boji proti koronaviru proti ČR několik týdnů pozadu. Česká republika by tak v uvolnění opatření pro skiareály mělo prosazovat samostatnou racionální cestu a dodržovat pravidla protiepidemického systému (PES). Knot to dnes řekl ČTK.

Rakousko začne od pondělí uvolňovat restrikce související s pandemií, od Štědrého dne umožní fungování venkovních zimních sportů včetně lyžování. Na sjezdovky budou moci ale vyrazit prakticky jen místní. Pro turisty z rizikových zemích, do kterých patří v současné době i ČR, bude platit po vstupu do země desetidenní karanténa.

Česká vláda zatím rozhodla, že lyžařské vleky musejí zůstat zavřené do 12. prosince, tedy prozatímního konce nouzového stavu. Připravuje se také manuál pro provoz zimních středisek. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by se systém v ČR měl sladit s tím v okolních zemích. Itálie, Německo nebo Francie chtějí nechat lyžařské areály přes svátky zavřené.

Z načasování otevření skiareálů v cizině nelze nyní podle Knota dělat závěry pro ČR, tak jako se Česko neřídí otevíráním škol v zahraničí. "Pokud bychom byli ve vyhodnocování zahraničních kroků poctiví, například Polsko právě oznámilo umožnění spuštění lyžařských vleků. Důvodem jsou mj. pozitivní dopady rekreace na čerstvém vzduchu," řekl.

Vláda by proto podle něj měla postupovat podle systému PES, který pro uvolňování opatření připravila. Tento režim by neměl podlehnout mezinárodnímu politickému tlaku, dodal.

Zahraniční migrace za lyžováním v tuzemsku podle Knota nehrozí, podíl cizinců na českých horách bude minimální. "Jsme však ochotni s vládou diskutovat i o variantě omezení zahraničních turistů a umožnění pobytu v horských střediscích především našim občanům, podobně jako Rakousko," uvedl dále.

Knota připomněl i možnost kompenzací státu. V Rakousku jsou podle něj nastaveny na 50 procent, v listopadu byly 80 procent loňských tržeb. Podnikatelé mají nárok i na náhrady fixních nákladů. Podle Knota je ale zřejmé, že nic z toho by v ČR nepřipadalo v úvahu.

Uplynulá zimní sezona v horských střediscích v ČR byla co do návštěvnosti podle AHS nejslabší za posledních šest let. Provozovatelům skiareálů nepřálo počasí, teploty byly nadprůměrně vysoké a kvůli koronaviru museli sezonu předčasně ukončit. Sezona tak byla ve srovnání s tou předchozí o 24 dnů kratší.