Asociace: Covidem se na podzim nakazilo 12.000 seniorů z domovů

Ilustrační foto - V prostějovském domově seniorů začali 13. listopadu 2020 testovat klienty a zaměstnance na odhalení nákazy covidem-19. Otestují celkem 121 zaměstnanců a 202 klientů. Testy budou opakovat po pěti dnech až do vyčerpání zásob, které činí 4000 kusů antigenních testerů. Vlevo je vrchní sestra Eva Uherková při výtěru nosní sliznice jedné zaměstnankyně. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Koronavirem se v podzimní vlně epidemie nakazilo dosud 12.000 klientů domovů pro seniory a další potřebné. Nejvíc z nich se s covidem léčilo v polovině listopadu, a to 5100. Teď nemoc prodělává přes 3500 lidí. Celkem 1794 nakažených klientů zemřelo. Jsou to skoro tři procenta obyvatel zařízení. Vyplývá to z údajů, které dnes ČTK získala od Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS).

Nákazu mělo pomoci odhalit nařízené testování. Domovy musí pravidelně každých pět dnů vyšetřit klienty i personál. První kolo měly provést do 11. listopadu, nedostaly ale včas testovací sady. S odběry tak začaly o několik dnů později. Cykly testování u obyvatel skončí v pátek, u personálu mají pokračovat do konce nouzového stavu.

Na vrcholu epidemie se podle údajů asociace domovy ocitly 15. listopadu. Tehdy nákazu mělo 5102 klientů. Počet nemocných se pak snížil, týden se držel těsně pod 5000. Od 23. listopadu klesá. K dnešku se s covidem léčí 3535 obyvatel zařízení. Většina nakažených nemá vážnější příznaky.

Při nařízeném pravidelném plošném testování se využívaly antigenní testy. Jsou sice méně spolehlivé, ale jsou levnější a jejich výsledek je rychle. Pokud byl pozitivní, provedl se poté ještě spolehlivější PCR test. "Antigenní testy neprokázaly, že by se počet nakažených po nich znásobil. Zvýšil se, ale nepotvrdila se informace, že je v domovech 20 procent klientů pozitivních. Podíl tak velký není. Začalo se testovat až v době, kdy už bylo nejhorší za námi," řekl ČTK prezident asociace Jiří Horecký.

Akademici a zástupci organizací na pomoc seniorům požadovali zavedení testování v domovech už na jaře. Začátkem září ho žádala i ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Kabinet rozhodl na konci října.

V domovech a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb žije podle šéfa asociace kolem 65.000 lidí. Z údajů tak vyplývá, že nákazu na podzim dostalo 18 procent obyvatel. Zemřelých je k dnešku 1794, tedy asi 15 procent nakažených a skoro tři procenta klientů domovů. "Je to vysoké číslo. Bude bohužel ještě narůstat," uvedl dnes Horecký. Denně se počet zemřelých zvedá zhruba o 30 až 60.

Také u personálu domovů byl vrchol podzimní vlny epidemie 15. listopadu. Tehdy covid mělo 3072 pracovníků. Počet začal klesat po 21. listopadu. Nyní je s nemocí v izolaci 1984 zaměstnanců.

V domovech platí od 9. října zákaz návštěv. Od soboty budou příbuzní a blízcí moci za seniory a seniorkami přijít, pokud mají negativní test, na kterém byli před méně než 48 hodinami. Otestovat se budou moci nechat zdarma i v domovech. Zařízení k tomu mohou využít i testy, které mají na vyšetření klientů a personálu. Budou je ale muset uhradit Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP). Ministerstvo práce jim chce výdaje proplatit. Doporučuje domovům ale raději koupit testy jiné. Vyhnou se tak vyřizování s VZP. Za test plánuje resort proplatit 150 korun a DPH a za provedení 206 korun.

Pokud domovy nemají zdravotníky, kteří by vyšetření návštěv dělali, mohou zveřejnit seznam odběrových míst. Mohou také uzavřít smlouvu s laboratořemi, které návštěvníkům bezplatný test provedou. Domov jim následně fakturu uhradí z dotací od ministerstva.