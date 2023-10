Asociace: CK zrušily zájezdy do Izraele

Praha - Tuzemské cestovní kanceláře zrušily na několik týdnů zájezdy do Izraele, na který v sobotu ráno zaútočili palestinští radikálové. ČTK to dnes řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Klienti, kteří se nyní nechtějí okamžitě vrátit do ČR, podle něj v zájezdu pokračují. Kdo se vrací, odlétá pravidelnou leteckou linkou. Žádný repatriační let se neplánuje, dodal Papež.

Kvůli situaci v Izraeli byly některé letecké spoje mezi Prahou a Tel Avivem zrušeny či zpožděny. Letiště Václava Havla proto doporučilo cestujícím, aby sledovali webové stránky dopravců, u nichž si zakoupili letenky. Kvůli obavám o bezpečnost po útoku radikálů z palestinského hnutí Hamás na Izrael a následné odvetě židovského státu letecké společnosti z celého světa zrušily desítky sobotních i dnešních letů do Izraele.

Papež v sobotu uvedl, že všech zhruba 200 Čechů, kteří jsou nyní v Izraeli s cestovní kanceláří, je v pořádku. Podle informací ministerstva zahraničí jsou v bezpečí i Češi, kteří jsou v této zemi po vlastní ose.

Na Izrael v sobotu ránu zahájilo rozsáhlý útok palestinské radikální hnutí Hamás, Izrael reagoval rozsáhlými nálety na Pásmo Gazy. Panují obavy z toho, aby se konflikt, který si už vyžádal stovky obětí a zraněných na obou stranách, nerozšířil do dalších částí regionu.