Asociace CK žádá vyjmutí Bulharska ze seznamu rizikových zemí

Praha - Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) žádá vynětí Bulharska ze seznamu zemí s vysokým rizikem nákazy covidem-19. ČTK to dnes sdělil místopředseda pro vnější vztahy ACK Jan Papež. Asociace požaduje také nezávislý audit metody, podle které ministerstvo zdravotnictví jednotlivé země do takzvané mapy cestovatele zařazuje. Uvedla, že ministerstvo opakovaně bezdůvodně negativně ovlivňuje cestování občanů. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že seznam vzniká na základě dat, kterými se řídí celá Evropská unie.

Mapu cestovatele se seznamy zemí odstupňovaných podle míry rizika nákazy zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví každý pátek, aktualizuje ji na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Změny vždy platí od pondělí. Po tomto víkendu se tak mezi červené země s vysokým rizikem nákazy přesune i třeba Švýcarsko. Pro vracející se turisty to znamená přísnější podmínky, lidé přijíždějící hromadnou dopravou musí jít na test ještě před návratem.

"K zařazení Bulharska mezi červené země, tedy země s vysokým rizikem nákazy, není žádný reálný důvod, žádná data nedávají k takovému postupu podklady," uvedla asociace. Podle ní Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí pro Bulharsko menší riziko nákazy než pro ČR. Poukázala také na to, že od počátku sezony do 11. srpna se podle ministerstva zdravotnictví nákaza po návratu z Bulharska prokázala u 67 lidí, z Česka jich přitom do balkánské země vycestovalo zhruba 200.000.

"Žádáme nezávislý audit metody, podle které ministerstvo zdravotnictví zařazuje jednotlivé země do cestovatelského semaforu a žádáme nezávislý audit semaforu samotného," uvedla asociace. Mnohé barvy na mapě cestovatele podle ACK ztratily během času smysl. Poukázala i na Řecko, které ministerstvo také řadí do červené kategorie.

Seznam zemí podle rizika nákazy se sestavuje na základě dat o šíření nákazy a dalších relevantních údajů, reagoval ředitel odboru komunikace s veřejností ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. "(Seznam) je vždy sestavován s ohledem na data ECDC, kterými se řídí celá EU," doplnil. Cílem seznamu je podle něj ochránit občany v ČR. "Pro očkované osoby se navíc nic nemění," upozornil.

Bulharsko patří společně s Řeckem a Chorvatskem k nejoblíbenějším turistickým destinacím Čechů. V roce před pandemií zavítalo do Bulharska na 189.000 Čechů, loni se podle bulharské ministryně cestovního ruchu Stely Baltovové jejich počet snížil vlivem koronavirových restrikcí na čtvrtinu.