Asociace českých filmových klubů uvede do kin film Řeka a snímek vybraný diváky

Uherské Hradiště - Asociace českých filmových klubů (AČFK) uvede v září do kin film Řeka. Dokument australské režisérky Jennifer Peedomové ukazuje v dosud neviděných záběrech majestátnost světových řek. Dnes večer budou moci premiéru vidět diváci na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti, kterou AČFK pořádá. Novinářům to dnes řekla ředitelka festivalu a předsedkyně AČFK Radana Korená.

Asociace do kin uvede také dalšího vítěze projektu LFŠ uvádí, kterého vyberou diváci letošního ročníku festivalu. V nabídce je hořká dánská komedie Miss Viborg o bývalé královně krásy, ze které je nyní šedesátnice, která jezdí na důchodcovském vozítku a distribuuje přebytečné léky. Dále je to francouzské drama Na plný úvazek oceněné na festivalu v Benátkách. Vypráví příběh rozvedené pracující matky, které v době pařížských stávek docházejí síly, nervy i peníze. O diváckou přízeň se uchází i rakouský snímek Velká svoboda o muži, který kvůli své homosexualitě přišel o svobodu pohybu, ne však o svobodu milovat. Ve filmu oceněném na festivalu v Cannes i na Evropských filmových cenách exceluje Franz Rogowski v hlavní roli.

Jaký titul diváci pro distribuci zvolí, zveřejní zástupci Letní filmové školy na středečním slavnostním zakončení festivalu. "Do kin půjde film v lednu," uvedla Korená.

Na dnešní premiéře filmu Řeka bude udělena výroční cena AČFK in memoriam Pavlu Tomeškovi, vedoucímu krnovského kina Mír 70. Zemřel několik týdnů před zahájením letošního ročníku festivalu. "Když jsem s ním naposledy mluvila, měl z ceny velkou radost," řekla Korená.

Cenu AČFK dnes večer na LFŠ převezme též režisérka a animátorka Michaela Pavlátová, a to před projekcí svého posledního filmu Moje slunce Mad nominovaného na Zlatý glóbus. Festival však do programu zařadil promítání většiny jejích animovaných i hraných filmů včetně krátkometrážních. "Strašně děkuju filmovce a tomu, koho to napadlo. Řekla jsem si, no jo, vždyť je toho docela dost. Tohle mě ohromně těší. A ještě taky to, že jste přitáhli pozornost k animaci, která vždycky nutně bude trošku mimo, i když pracujeme na tom, aby nebyla, aby nestála tak stranou," řekla dnes novinářům Pavlátová. Publikum na LFŠ ocenila jako vděčné a pozorné.

Jednašedesátiletá tvůrkyně, která vede Katedru animace na FAMU, byla v roce 1991 nominována na Oscara za animovanou grotesku Řeči, řeči, řeči, o čtyři roky později získala Zlatého medvěda z Berlinale za krátký snímek Repete a odnesla si i Zvláštní uznání z festivalu v San Sebastianu za hraný celovečerní snímek Nevěrné hry z roku 2003. V roce 2008 bodoval na festivalu v Karlových Varech její film Děti noci.