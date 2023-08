Asociace českého tradičního obchodu vyzývá vládu, aby znovu zavedla EET

Praha - Vláda by měla podle Asociace českého tradičního obchodu znovu zavést elektronickou evidenci tržeb (EET). Narovnalo by se tím podnikatelské prostředí a zvýšily příjmy státu, uvedli dnes zástupci asociace v tiskové zprávě. Někteří obchodníci se podle ní mohou díky zrušení EET snáz vyhýbat placení daní, a to bez ohledu na to, zda umožňují platbu kartou či nikoliv. Následně to přináší konkurenční nevýhodu těm, kteří svou povinnost státu plní, uvedli.

"Z pohledu rovného přístupu k zdanění by si současná vláda měla skutečně poctivě a bez ideologických brýlí zanalyzovat, zda definitivní zrušení systému EET bylo tím správným krokem," uvedla asociace. Připustila, že za rozhodnutím obchodníků přijímat pouze hotovost mohou vedle záměru neodvádět daně stát také vysoké poplatky bankám a karetním společnostem nebo fakt, že jde o sezonní podnikání.

Asociace však v tiskové zprávě upozornila také na to, že se placení daní mohou vyhýbat i ti obchodníci, kteří úhradu kartou umožňují. "Vždy totiž bude existovat část zákazníků, kteří budou hotovost preferovat, a nepoctivým subjektům se tak vytváří prostor pro vytváření nezdaněných příjmů," dodala.

Zda budou obchodníci karty přijímat či nikoliv, by měl podle Asociace českého tradičního obchodu v konečném důsledku vyřešit trh, tedy sami spotřebitelé. Státu naopak náleží povinnost znemožnit firmám co nejvíce přechod do šedé ekonomiky. "Stát po zrušení EET rezignoval na snahu řešit narůstající šedou ekonomiku a nepřišel s žádným jiným řešením tohoto problému," míní zástupci asociace. Doplnili, že zrušení EET podle nich bylo chybným krokem.

Elektronickou evidenci tržeb stát zavedl 1. prosince 2016, na jaře 2020 byla ale kvůli koronavirové přerušena a k 1. lednu tohoto roku přestala platit úplně. Zrušení EET navrhl kabinet Petra Fialy (ODS), způsob evidence označil za zbytečnou zátěž jak pro podnikatele, tak pro stát, a to kvůli nákladům na její správu. V Česku podle některých odborníků a politiků ubylo míst, kde je možné platit kartou. Do souvislosti to často dávají právě se zrušením EET.

Asociace českého tradičního obchodu sdružuje zhruba 7000 prodejen, které zaměstnávají přibližně 30.000 lidí. Tvrdí o sobě, že zastupuje pětinový podíl na trhu s potravinami.

mib snm