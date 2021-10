Asociace: Češi za dárky na internetu letos utratí nejméně 77 mld. Kč

Praha - Češi za vánoční dárky na internetu letos podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) utratí nejméně 77 miliard korun. Poslední výsledky ukazují, že internetovým prodejcům se daří, meziroční růst by mohl přesáhnout 20 procent. Nákupy na Vánoce by lidé neměli kvůli problémům s dodávkami zboží v důsledku nedostatku čipů a rostoucí inflaci odkládat, uvedla asociace. Z hlediska logistiky jsou e-shopy i dopravci připraveni. Vyplývá to z informací APEK v dnešní v tiskové zprávě.

Největší nápor objednávek APEK předpokládá v období kolem tradiční slevové akce Black Friday, která letos připadá na 26. listopadu, a dále v prvních dvou prosincových týdnech.

Lidé, kteří začnou dárky shánět těsně před Vánocemi, mohou podle APEK narazit na omezenou nabídku, některé modely nemusejí sehnat. Menší výběr APEK předpokládá například u notebooků, televizorů nebo mobilních telefonů. Asociace očekává i zdražování těchto výrobků. "Nyní mají prodejci v nabídce zboží, do jehož cen se ještě zásadně neprojevuje inflace a omezená dostupnost, již brzy se ale situace může změnit," uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Češi si na nakupování na internetu v průběhu pandemie koronaviru zvykli. Výzkum APEK ukázal, že 42 procent on-line uživatelů nakupuje v e-shopech více než v minulosti. Letošní rok tak bude podle APEK pro české internetové prodejce opět rekordní, a to v celkových součtech i ve vánoční sezoně.

Čeští zákazníci loni v internetových obchodech podle APEK a nákupního rádce Heureka.cz utratili 196 miliard korun, meziročně o 26,5 procenta více. Vetyška dříve uvedl, že letos obraty on-line obchodů překonají hranici 200 miliard korun.