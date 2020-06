Asociace CESA chce 100.000 členů, hráče i organizátory esportů

Ostrava - Nová asociace elektronických sportů Czech Electronic Sport Association (CESA), chce sdružit hráče, týmy, organizátory, esportovní i sportovní asociace. Do dvou let chce mít 100.000 členů. Představitelé CESA to dnes řekli na tiskové konferenci v Ostravě.

"Hráčská a fanouškovská komunita je hodně široká, hovoří se o čísle kolem 900.000. My naší aktivitou nevytváříme komunitu, ale pouze ji jdeme sdružovat, takže si myslím, že je to číslo, které je dosažitelné," řekl viceprezident CESA Alan Ilczyszyn.

Esporty podle zástupců CESA sleduje v Česku až 3,4 milionu diváků. "Věříme, že ukážeme i státní správě, veřejné správě a neodborné veřejnosti, že tady je velká komunita, která si zaslouží pozornost a která by měla být vnímána jako relevantní partner pro diskuzi o tom, že esport je sport," řekl Ilczyszyn.

Prezident CESA a proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava Petr Šimoník řekl, že esporty kopírují řadu klasických sportů, třeba simulace fotbalových zápasů nebo motoristické sporty, ale zahrnují i různé střílečky, strategické nebo karetní hry. "Esport se stal fenoménem, protože spojuje sport, zábavu, lidé jsou obecně hraví," řekl Šimoník.

Cílem CESA je podle něj spojovat hráče a diváky, vytvářet platformy, kde bude osvěta i komentáře. CESA chce spolupracovat s asociacemi z jiných států i vznikající evropskou federací esportů. Pro zakladatele asociace je zásadní i spojení s akademickou sférou, což by mělo zahrnovat výuku, vývoj i výzkum.

"Začali jsme rozvíjet tematiku pro odbornou výuku. Zhruba rok a půl zpátky se vytvořila struktura studijního předmětu, který se zaměřuje na celkový přehled o esportech, ale například je tam i zajímavá linka na sledování podvádění v hrách," řekl Šimoník.