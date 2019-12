Asociace agentur chce dezinformačním webům omezit jejich příjmy

Praha - Asociace komunikačních agentur (AKA) bude apelovat na zadavatele reklamy, aby kvůli reputačnímu riziku neinzerovaly na dezinformačních webech. Organizace, která sdružuje na sedm desítek reklamních a mediálních agentur, se chce také zapojit do systému, který umožní odhalovat dezinformační platformy. Vyplývá to z prohlášení, které představil ředitel asociace Marek Hlavica v Senátu na závěr konference proti dezinformacím.

"AKA věří, že zkrácením příjmů z reklamy omezí činnost dezinformátorů a přispěje tím k omezení a manipulací a vytváření nenávistných nálad ve společnosti," uvádí se v prohlášení. K této deklaraci podle Hlavici vyjádřily ochotu se připojit všechny zúčastněné strany. Členy asociace jsou mimo jiné společnost KPMG, agentury Medea, Ogilvy či Elite Solution.

Současné metody plánování reklamy na internetu nedávají klientům možnost si automaticky vybrat, na jakých webech se jejich reklama zobrazí. Agentury by proto měly apelovat na zadavatele, aby chránili své značky před znehodnocením jejich reklamou na webech, které šíří nepravdivé informace, uvedl Hlavica. Za inspirativní označil slovenskou praxi, kde se reklamní agentury na základě dobrovolnosti přihlašují k aktivitám organizace konspiratori.sk.

Omezení příjmů z reklamy pokládá za nejúčinnější boj proti dezinformačním webům také předseda senátního výboru pro vzdělávání a lidská práva Jiří Drahoš (za STAN). "U šmejdů prodávajících hrnce se podařilo omezit jejich vliv. Teď je třeba zaměřit se na šmejdy, kteří cíleně rozesílají dezinformace," řekl Drahoš.

Analytik František Vrabel, který je ředitelem společnosti Semantic Visions, prosazoval regulaci provozovatelů webů a sociálních sítí. Měli by mít podle něj stejnou odpovědnost za obsah jako vydavatelé. "Urputně se brání tomu, aby na ně bylo pohlíženo jako na vydavatelské domy. Musely by se začít chovat odpovědně, jejich příjmy by ale dramaticky poklesly," dodal.

Analytička organizace Společně pro Česko Adéla Klečková poukázala na to, že český právní řád umí postihovat šíření nenávisti nebo poplašných zpráv. Problém je podle ní v tom, že se tento postih nedaří efektivně uplatňovat v internetovém prostředí. "Zákony platí offline, neplatí online," dodala Klečková, podle níž jsou prý reálné dopady za výhrůžky na sociálních sítích nulové.