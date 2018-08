Praha - Asociace samostatných odborů (ASO) prosazuje, aby se platové tarify od ledna zvedly jen pracovníkům na nižších pozicích. Lidé na vyšších postech s vyšším vzděláním by dostali pouze paušální příspěvek z peněz, které by po navýšení tarifů zůstaly. Minimální mzda by se pak podle ASO měla navyšovat každý rok až do konce volebního období o 1000 korun. Nyní činí 12.200 korun. Novinářům návrhy odborové asociace po jednání s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD) představil předák Bohumír Dufek.

Vláda navrhuje růst sumy na platy o šest procent. Učitelé by měli dostat pak o 15 procent peněz víc, nepedagogičtí pracovníci o deset procent. Učitelům by se měl podle vládního návrhu tarif zvednout o deset procent. O tarifu nepedagogů se bude jednat. Ostatní profese by měli dostat přidáno méně a odstupňovaně. Nejméně by se měl tarif zvednout policistům a vojákům, a to o dvě procenta.

ASO jako druhá největší centrála v zemi nemá s rozdílným přidáváním problém. Naopak Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) jako největší centrála požaduje růst tarifů o deset procent pro všechny a zvýšení minimální mzdy o 1500 korun. Podporuje ji ČSSD. Maláčová už dřív řekla, že se ministři ČSSD budou ve vládě snažit, aby se výsledné přidání co nejvíc přiblížilo požadavku ČMKOS.

"My máme jiné představy než odborová konfederace. Není únosné pro ekonomiku, aby neustále rostly platy ve státní sféře oproti platům v soukromé sféře. Zvýšení tarifů by mělo být do 12. třídy. Pokud zbydou finanční prostředky, tak bychom chtěli jednorázově navýšit ostatním," uvedl Dufek.

Platové tabulky mají 16 tříd. Dělí se podle složitosti a odbornosti práce i podle vzdělání. Pro zařazení do třinácté a vyšší třídy je nutné vysokoškolské vzdělání, lidé vykonávají odborné činnosti a jsou na vedoucích postech. Podle návrhu ASO by si tak polepšili lidé s nižší kvalifikací v nižších pozicích, vzdělanější by měli mít paušální příspěvek.

Dufek by si přál, aby se do konce příštího týdne našla na platech shoda. V sobotu se sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na Zemi živitelce. Předák nevyloučil, že by mohli stanovit termín dalšího společného jednání. Babiš dnes řekl, že předpokládá, že by dohoda o podobě růstu platů měla být příští týden - i ve vládní koalici.

U minimální mzdy ministryně práce navrhuje navýšení o 1500 korun na 13.700 korun od ledna. Ministerstvo práce připravilo také novelu zákoníku práce, podle níž by nejnižší výdělek měl růst od roku 2020 vždy tak, aby se rovnal polovině průměrné mzdy z předloňska. ČMKOS oba záměry chválí. Proti skokovému navýšení jsou zaměstnavatelé. Babiš tento týden řekl, že by byl pro příští rok pro zvýšení minimální mzdy nejvýš o tisícikorunu.

"Kdyby to bylo každý rok o tisíc korun, dostali bychom se na konci této vlády ke 46 až 47 procentům průměrné mzdy. Zbývaly by asi dva roky, abychom dohnali těch 50 procent," řekl Dufek. Podle něj by prudké navyšování mohlo ohrozit menší firmy a pracovní místa.

Podle informačního systému o průměrném výdělku loni průměrná mzda v soukromém sektoru dosáhla 30.930 korun. Zvýšila se meziročně o 6,8 procenta. Ve veřejném sektoru průměrný plat činil 31.968 korun a proti předchozímu roku rostl o 8,4 procenta. Za minimální mzdu pracuje v Česku několik stovek tisíc zaměstnanců.