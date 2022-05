Asistent Zábranský: Kluci musí zápas s Kanadou hodit za hlavu, jiná šance není

Tampere (Finsko) - Asistent reprezentačního trenéra Libor Zábranský věří, že českým hokejistům se podaří lépe a rychleji vymazat z hlavy zklamání ze sobotní semifinálové porážky než Američanům, kteří budou jejich soupeřem v boji o bronz na mistrovství světa. Tým USA v posledních letech dokazuje, že i bronz je pro něj motivací - Američané hráli od roku 2013 zápas o třetí místo už pětkrát a čtyřikrát byli úspěšní.

Češi prohráli s Kanadou v sobotu večer vysoko 1:6 a z touhy po zlatu zůstala jen možnost vybojovat bronz. "Bývá to opravdu tak, že v utkání o bronz vyhrává ten, kdo má větší chuť. Ideální by bylo, kdyby kluci dokázali ten včerejší zápas úplně hodit za hlavu a udělat vše pro to, abychom přivezli domů medaili," řekl dnes novinářům Zábranský.

"Jako koučové nemáme jinou variantu - a ani si nechceme jinou připustit - než že do toho hráči půjdou naplno a po těch deseti letech se nám medaili podaří opravdu přivézt. A pokud bychom měli někoho motivovat, aby hrál a bojoval o medaili, to by bylo hrozně špatně. Nikdo z nás si nepřipouští, že bychom tohle téma měli vůbec otvírat," doplnil Zábranský.

V sobotu ráno říkal, jak velké odhodlání završit turnaj úspěchem z mužstva cítí. A věří, že s hodnotou cenného kovu se na tom nic nezměnilo. "My tohle cítíme od samotného začátku. Nejen tohohle turnaje, ale už přípravných kempů. Nemyslím si, že jeden nepovedený zápas by na tom měl něco změnit," podotkl Zábranský.

Z utkání s Kanaďany by nejraději vymazal tři a půl minuty dlouhou pasáž ve druhé třetině, kdy Češi dostali tři góly. "A pokud by to šlo, nejen já bych si přál, abychom nehráli ta oslabení. Ale prostě je to tak. Stalo se... Je ale fakt, že Kanada byla od druhé třetiny dominantní a moc nám toho nedovolila," uvedl.

Přes slibný začátek zámořský tým přehrál české hokejisty ve všech směrech a to i při hře pět na pět. "Potřebujeme celkově zlepšit produktivitu při hře pět na pět. Už kolik třetin jsme takhle nedali gól. Tyhle těžké zápasy rozhodují speciální formace, nám se ty nabídnuté přesilovky nepodařilo využít, naopak jsme zbytečné fauly udělali a tím se zlomil zápas. Ale to je konstatování, to není kritika," prohlásil Zábranský.

Nejzbytečnější fauly, po nichž padly dva ze tří gólů soupeře kolem poloviny utkání, udělali David Pastrňák a David Krejčí, dva z hlavních tahounů výběru kouče Kariho Jalonena. Kanaďané v obou případech rychle trestali.

"Chtěl bych se kluků zastat. Asi málokdo, kdo to na ledě nezažil, si dokáže představit ten stres a mentální nastavení v tak těžkých zápasech. Člověk může zkratovat a může udělat něco, co by třeba v běžných zápasech v základní části neudělal. Stalo se. Oba Davidové ten mančaft táhli celou dobu, mají právo na chyby, chybovat je lidské. Oba to hrozně mrzelo, sami se k tomu také vyjádřili, kluci si k tomu řekli v šatně svoje," uvedl Zábranský.

Při snaze postavit mančaft zpátky na nohy může být zásadní i role koučů. "My jako trenéři uděláme maximum, abychom klukům na Ameriku nachystali správný recept. Hrají na čtyři obránce, tam by mohla být jejich slabina. Můžou být unavení. Musíme hrát agresivně, dostávat ty beky pod tlak. To je samozřejmě systémová taktická věc," nastínil Zábranský.

Ještě ve skupině český tým vyhrál taktickou bitvu fotbalovým výsledkem 1:0. Tentokrát lze čekat trochu odlišný zápas.

"Chceme být více na puku. Naše hra je na tom založená, chceme mít puk co nejvíc, chceme hrát při sobě, na krátké nahrávky. Chceme být agresivní při napadání. Střední pásmo je jasné. Jestli se to ten daný zápas podaří nebo ne, to už ze střídačky těžko ovlivníme," řekl Zábranský.