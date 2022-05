Asistent Zábranský: Jdeme krůček po krůčku, ten hlavní jsme udělali

Tampere (Finsko) - Hokejová reprezentace zakončí večer zápasem proti Finsku základní část světového šampionátu v Tampere a rovněž se dozví jméno soupeře pro čtvrteční čtvrtfinále. Podle asistenta trenéra Libora Zábranského se ale český tým soustředí hlavně na vlastní výkon.

Nálada v mužstvu se od šokující porážky s Rakušany, kteří nakonec horko těžko odvraceli sestup z elitní skupiny, výrazně proměnila. Po "povinných" výhrách s Lotyšskem a Norskem přinesl pondělní úspěch proti USA postupovou jistotu. "Nálada je výborná. Těšíme se na dnešní zápas. Jdeme však nadále krůček po krůčku. Ten hlavní jsme udělali a jsme ve čtvrtfinále. Budeme vyhlížet, jaký na nás vyjde soupeř, pořád se ale soustředíme hlavně sami na sebe," řekl dnes novinářům Zábranský.

Vývojem ve skupině A v Helsinkách se mužstvo nijak zvlášť nezabývá. "Od začátku říkáme, že se chceme dívat hlavně na sebe. Myslím, že se nám to daří. Kluci systému věří, věří si na ledě a naše výkony mají stoupající tendenci. Teď pro nás není téma, na koho půjdeme. Téma je jen teď a tady - zápas s Finy. Chceme podat zase dobrý výkon, vyhrát a udělat našemu hokejovému národu radost," řekl Zábranský.

Hlavní kouč Kari Jalonen může v souboji s týmem rodné země těžit ze znalostí finského hokeje. Co by podle trenérů mohlo na domácí platit? "Analyzovali jsme zápas proti USA a rovnou se připravovali na dnešek. Máme vynikající mužstvo, můžou rozhodnout individuality. Oba systémy jsou ale tak propracované, že rozhodnou hlavně přesilovky a disciplína," míní Zábranský.

K úspěchu bude zapotřebí zopakovat výkon bez výpadku jako proti USA. "Přesně tak to je. Snad to viděli všichni. Kluci byli koncentrovaní. V dnešním hokeji rozhodují na nejvyšší úrovni opravdu detaily: brankář, propracovaná defenziva, speciální formace. Moc slabin tady nenajdete," podotkl Zábranský.

"Hokej je samozřejmě hra chyb a i my jsme jich včera pár udělali, ale jinak se kluci drželi plánu, který jsme nastavili. Přistupovali k tomu velmi zodpovědně," ocenil Zábranský. "Škoda jen několika neproměněných šancí, třeba David Pastrňák jich tam pár měl. Totéž platí i o přesilovkách, jinak jsme ale spokojení," dodal Zábranský.

Netrápila ho ani menší četnost střelby. Reprezentanti si vystačili jen se 16 pokusy mezi tyčky, z nichž devět připadlo na třetí třetinu. "O tom to není, důležitý je výsledek. Záleží také, odkud ty střely jsou. Když je to od mantinelu, nebo ze slotu, je to velký rozdíl. Střely nejsou měřítkem a ani ukazatelem toho, jak ten zápas opravdu vypadal," konstatoval Zábranský.

Ačkoliv připustil možnost změn v sestavě, jak je na šampionátu již tradicí, její složení bude zřejmě až ze zápisu o utkání přibližně hodinu před jeho začátkem. Trenéři nechtějí do poslední možné chvíle odkrývat karty. "Všichni hráči jsou připravení hrát. My jako trenéři jsme rozhodli o několika změnách. Budeme hrát na šest beků a třináct útočníků a chceme vyladit sestavu pro play off," nastínil Zábranský.