Asistent Reichel pálil přesně jak v dobách své největší slávy

Bratislava - Parádní představení předvedl na ranním dobrovolném rozbruslení před odpoledním duelem mistrovství světa s Rakušany asistent trenéra hokejové reprezentace Robert Reichel. Po neomylné střelbě hlavní kouč Miloš Říha posílal v žertu bývalého vynikajícího centra mezi trénující hráče.

Sedmačtyřicetiletý olympijský vítěz Reichel potvrdil, že šampioni ve svém oboru řemeslo jen tak nezapomínají. Na kruh pro vhazování si připravil zhruba deset puků a příklepem je rychlopalbou poslal během pár vteřin do sítě na zadní tyč prázdné branky, hned několik z nich s naprosto milimetrovou přesností s pomocí brankové konstrukce.

Zvonění tyček, od nichž se kotouče odrážely do sítě, se neslo tichem hlavní haly Zimního stadionu Ondreje Nepely a v hledišti, kde bylo v tu chvíli jen pár zástupců médií, to uznale zašumělo. Zatímco Reichel zachoval tvář hráče pokeru, jako kdyby šlo o běžnou denní rutinu, okolo přítomné hodně pobavil.

Pečlivě sledoval ze střídačky jeho počínání generální manažer Petr Nedvěd, rovněž skvělý útočník nedávné minulosti. Po skončení Reichelovy show jen se širokým úsměvem nevěřícně - ale zároveň velmi uznale - zakroutil hlavou. A Říha ihned vybízel slavného litvínovského odchovance, ať se připojí k hráčům, kteří hráli na druhé straně čtyři na čtyři.

V mixzóně už bylo na Reichelovi patrné, že ho přece jen potěšilo, jak se jeho rukou drží hokejová zručnost. "Tak já to vím, že to tam pořád je," smál se Reichel. "Byla to ale jen taková zkouška. Potřeboval jsem si jen protáhnout záda. A sám se sebou jsem tou zkouškou prošel," vysvětlil pobaveně Reichel.

Které formaci bude tedy odpoledne z pozici centra velet? "Já už leda tak na centru nějaký gardy," dodal Reichel.

Hráčskou kariéru uzavřel Reichel před devíti lety jako hráč Litvínova a od té doby se věnuje trenéřině. Vedle zlata z Nagana má člen Klubu ligových kanonýrů na kontě i tři tituly mistra světa z let 1996, 2000, 2001 a čtyři bronzy z MS. V NHL odehrál Reichel za Calgary, New York Islanders, Phoenix a Toronto 830 zápasů a připsal si 630 bodů za 252 gólů a 378 nahrávek. V play off přidal během 70 startů 31 bodů (8+23).