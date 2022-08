Asistent kouče dvacítky Kalous věří, že se hráči z výkonu s Lotyši poučí

Edmonton (Kanada) - Asistent trenéra české hokejové dvacítky Jiří Kalous doufá, že se hráči z nedělní překvapivé porážky v závěrečném utkání základní skupiny na mistrovství světa v Edmontonu s nováčkem Lotyšskem 2:5 poučí do celých svých kariér a ve čtvrtfinále proti obhájcům titulu Spojeným státům americkým nechají na ledě všechno. Zápas se bude hrát ve čtvrtek od 4:30 SELČ. Američané v něm budou hájit neporazitelnost na turnaji.

"Víme, proti komu nastupujeme, ale pokud budeme nastupovat s poraženeckou náladou, tak absolutně nemáme šanci uspět. To nejde. Musíme to vytěsnit z hlav a podat nnejlepší výkon, který je v každém hráči a v každém členu realizačního týmu. Každý zápas začíná 0:0," řekl Kalous v rozhovoru s českými novináři přes Zoom.

"Pokud ze sebe vytáhneme to nejlepší, co v nás je, po dobu celých šedesáti minut, tak vždycky zápas může skončit, i když to nerad říkám v tomto případě, vítězstvím outsidera. Týmu, kterému veřejnost a odborníci nedávají šance na úspěch v tomto zápase," prohlásil dosavadní kouč Komety Brno, který je nově manažerem mládežnických reprezentací.

"Je spousta případů, kdy papírově slabší tým v těchto zápasech uspěl. My se o to určitě pokusíme a já věřím hráčům, že najdou sílu a odhodlání tam nechat úplně všechno. Každý tým se dá porazit a může to přijít v tomto zápase," podotkl Kalous.

Češi po výhře nad Slovenskem (5:4) a porážkách s Finskem (3:4 po samostatných nájezdech) a Kanadou (1:5) klesli kvůli prohře s Lotyši na čtvrté místo ve skupině A. "Zápas se nám hrubě nepovedl. Myslím, že to trošku ukazuje na nevyspělost, nepřipravenost nebo nedozrálost hráčů v hlavách. Nastoupili jsme do zápasu tak, jak prostě nemůžeme. To prostě nejde. Na této úrovni je to hazard se jménem našeho hokeje. Vždycky se snažíme apelovat, aby do něj šli dobře připraveni nejen tělesně, ale především i v hlavách. Bohužel před Lotyšskem to tak nebylo," uvedl Kalous.

"Nehrajeme tady jen sami za sebou, ale i za český hokej a Českou republiku. Je potřeba, aby si to uvědomili i hráči v plné vážnosti. Věřím, že k tomu došlo teď, jestli by z toho mělo být nějaké pozitivum, tak že se z toho poučí a už se to nebude nikdy v jejich kariéře opakovat," prohlásil asistent kouče Radima Rulíka.

Tým si podle něj nepodařený výkon vyříkal. "Hráči se po našem proslovu po utkání zavřeli v kabině sami, řekli si k tomu něco. Věřím, že ten jejich rozhovor bude mít pozitivní dopad na to, abychom byli schopni napravit dojem, který jsme si pokazili tímto utkáním úplně zbytečně," podotkl.

Od pondělka se Rulíkův výběr po regeneraci chystal na play off. "Udělali jsme volný den a absolvovali mítink. Rozebrali jsme si, co se nám s Lotyšskem nelíbilo. Bylo potřeba si to otevřeně říct. Dneska se budeme připravovat na Ameriku z hlediska naší hry," prohlásil Kalous. Neprozradil, zda se do branky postaví Jan Bednář, či Tomáš Suchánek. Stejně jako s Lotyšskem bude pravděpodobně chybět útočník Jaroslav Chmelař. "Je to zdravotně složité. Moc šancí, že by zítra naskočil, tomu nedáváme," dodal Kalous.