Asi třetina řidičů by snížila počet pokusů v autoškole, ukázal průzkum

Praha - Asi třetina českých řidičů by snížila počet pokusů v autoškole, zhruba polovina se domnívá, že nynější tři pokusy jsou optimální. Vyplývá to z průzkumu, který pro Českou asociaci pojišťoven zpracovala agentura Ipsos. Počet pokusů k úspěšnému absolvování teoretické a praktické části autoškoly se omezil na tři v polovině roku 2021, do té doby nebyl omezený.

U praktické části zkoušky omezení pokusů na tři považuje podle průzkumu za optimální asi 49 procent českých řidičů, 27 procent by počet snížilo na dva pokusy. Asi devět procent řidičů by prosazovalo pouze jeden pokus na úspěšné absolvování praktické části. Naopak zhruba 11 procent by za ideální považovalo pět pokusů.

Tři pokusy na složení teoretické části zkoušky považuje za ideální 53 procent oslovených řidičů. Čtvrtina by jeden pokus ubrala, asi sedm procent by chtělo omezit množství pokusů na jeden. Asi 11 procent řidičů by chtělo pokusů pět.

Počet pokusů k absolvování řidičského kurzu se před dvěma lety novelou omezil, aby aspoň částečně zabránil praxi některých autoškol, které uchazeče o řidičský průkaz připravují nedostatečně, aby inkasovaly platby za opakované zkoušky, stálo tehdy v důvodové zprávě předlohy. Podle výkonného ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška měla novela také ulehčit přehlcenému systému zkoušek.

Pro řidičské nováčky se od příštího roku zavede řidičský průkaz na zkoušku či možnost řídit auto od 17 let pod dohledem. Podle Libora Budiny z Vize 0 je cílem této změny pomoct mladým lidem získat více praktických zkušeností. "Řízení pod dohledem například rodiče bude mít bezesporu pozitivní efekt na řidičské dovednosti mladých řidičů," dodal.

Změny zaměřené na mladé řidiče mají podle Matouška zvýšit bezpečnost na českých silnicích. "Mladí řidiči do 24 let jsou 2,5krát rizikovější," uvedl. Z celkového počtu dopravních nehod v České republice jich asi 11 procent zaviní řidiči s praxí do dvou let. Z celkového počtu řidičů však tato skupina začínajících řidičů tvoří pouze tři procenta, uvedla asociace.