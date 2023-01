Asi to tak mělo být, komentoval Daňo góly Slováků pod širým nebem

Bratislava - Slovenští hokejisté v dresu Třince ovládli pod širým nebem v Bratislavě extraligové utkání proti Třinci. Ve své domovské zemi se postarali o pět ze šesti gólů úřadujícího mistra a zejména díky nim Oceláři jednoznačně přehráli Kometu Brno. Dvakrát se mezi střelce zapsal Marko Daňo, který si upevnil pozici v čele tabulky střelců soutěže. Osmadvacetiletý útočník má na kontě 22 branek ze 36 zápasů.

"Byl to úžasný zápas, všichni jsme si to plnými doušky užívali a jsme rádi, že jsme dokázali vyhrát. A potěšit naše fanoušky," řekl Daňo novinářům po utkání, které Třinec vyhrál 6:1. "Osobně jsem rád, že jsem v takovém zápase mohl přispět k vítězství dvěma góly. Přispěli jsme celá lajna a jsem rád, že si držíme formu," podotkl s úsměvem slovenský reprezentant.

Z gólového příspěvku slovenských hráčů měl také radost. "Asi to tak mělo být, že jsme se prosadili doma na Slovensku. Fungovalo nám to a jsem rád, že to konečně padlo i Martinu Marinčinovi, který se v této sezoně trošku trápil a od modré čáry mu to tam nepadalo. Věřím, že se chytí i on a bude od modré dávat více gólů," uvedl Daňo.

Odchovanec Dukly Trenčín byl ve druhé třetině blízko hattricku, potřetí ale Dominika Furcha překonat nedokázal. "Bylo by to super, ale věřím, že jsem si pošetřil góly do dalších zápasů. Určitě by to tady bylo speciální, ale jsem rád i za dva. Hlavní je, že jsme dokázali vyhrát," podotkl.

Daňo vstřelil v této sezoně už 22 branek, o tři více než kapitán Ocelářů Martin Růžička. "Moc to neřešíme. Růža je v popředí každou sezonu a já se snažím překvapit. Zatím se mi to daří a věřím, že oba budeme přínosem pro mužstvo a bude nám to tam padat až do konce sezony. A potáhneme tým až k obhajobě titulu," přál si Daňo.

Třinečtí se v Bratislavě třikrát prosadili v přesilových hrách a potvrdili, že je to jejich silná zbraň. "Máme hodně možností a nacvičených věcí, které zkoušíme. Někdy tam padne i odražený puk od zadku jako dnes při mé dorážce. Je to jen o tom, že si člověk umí najít dobré místo a odražené puky. Růža byl dnes celý zápas zavřený, hlídali ho, tak jsme využili něco jiného a padlo nám to tam. I my musíme reagovat na soupeře a zatím se nám to daří," pochvaloval si účastník tří světových šampionátů a loňských olympijských her, na kterých Slováci získali bronz.

Zápas na fotbalovém stadionu Slovanu Bratislava provázel déšť, který začal padat už v první třetině. Po chvilce se počasí "umoudřilo", ale ve třetí části opět pršelo celkem vydatně. "Tím, že jsme vedli, tak to bylo trošku jednodušší. Snažili jsme se hrát jednoduše a některé puky se k nám šťastně odrazily. Celý zápas jsme ale pracovali a byli jsme za to odměněni," řekl Daňo. V dešti ale hrál poprvé. "Všichni jsme si na to ale museli rychle zvyknout. Na začátku byl led výborný, pak byl trošku rozbitý," dodal.