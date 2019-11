Asi to byl rozhodující moment, řekl o neproměněné šanci Masopust

Praha - Fotbalistu Slavie Lukáše Masopusta po pátém utkání základní skupiny Ligy mistrů proti Interu Milán hodně mrzela situace ze 73. minuty, kterou označil za možná klíčovou chvíli duelu. Reprezentační záložník za stavu 1:1 vypíchl míč a běžel sám na branku, ale gólman Samir Handanovič jeho stoprocentní příležitost zastavil. Červenobílí nakonec prohráli 1:3 a ve skupině skončí s jistotou poslední.

"Udělal jsem to tak, jak jsem chtěl. Bohužel jsem to akorát špatně trefil. Chtěl jsem to dát na přední tyčku a i gólman mi skočil na druhou, ale trefil jsem ho do nohou. Je dost možné, že to byl rozhodující moment. Měli bychom pak navrch, kdybychom vedli," řekl novinářům Masopust, který podobnou šanci neproměnil i v říjnovém utkání proti Dortmundu. "Na to jsem si nevzpomněl," uvedl šestadvacetiletý záložník.

Vyrovnaný zápas rozhodl Inter vítězným gólem v 81. minutě. "Výsledek je špatný. Zápas byl na dvě půle. První jsme hráli dobře, škoda jen, že jsme dostali gól po naší chybě. Měli jsme to před jejich vápnem a z brejku jsme dostali gól. Pak jsme vyrovnali. Druhou půli na nás Inter hrál dobře," prohlásil Masopust.

Slavia vyrovnala díky Tomáš Součkovi v 37. minutě z penalty. Hosté předtím zvýšili na 2:0, ale rozhodčí po zhlédnutí videozáznamu gól odvolal a nařídil pokutový kop ve prospěch domácích za předchozí faul Stefana de Vrije ve vápně na Petera Olayinku.

"Když se šel podívat na video, věřil jsem, že by to měla být penalta. Viděl jsem, že Peter ve vápně spadl, ale neviděl jsem, jak tam došlo ke kontaktu," uvedl Masopust.

Problémy slávistické obraně dělal Romelu Lukaku, jenž byl u všech branek "Nerazzurri". Jeden gól vstřelil a na dva nahrál, další dvě trefy mu navíc sudí neuznal. "Je to útočník světové extratřídy. Když se rozběhne, je jako tank. Spousta stoperů si na něm vylámala zuby. Je to gólový zabiják," konstatoval český reprezentant.

Slavia v pěti zápasech ve skupině uhrála jen dva body za venkovní remízy v Miláně a Barceloně. "Je to škoda, spoustu zápasů jsme měli dobře rozehraných. Škoda, že jsme nedotáhli nějaké akce do gólů. Skupina se mohla vyvíjet trošku jinak," prohlásil Masopust.