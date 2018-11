Praha - Mimořádně specifický zápas čeká v pondělí českého trenéra Pavla Hapala. Nový kouč slovenských fotbalistů povede v pražském Edenu reprezentaci do bitvy proti svým krajanům a před utkáním si zazpívá obě hymny. Na derby bývalých federálních partnerů se rodák z Kroměříže moc těší a doufá ve výhru Slovenska, která by mu zajistila druhé místo ve skupině Ligy národů a udržení v Lize B.

"Zkusím si zítra zazpívat obě dvě hymny, tím asi začnu," řekl s úsměvem Hapal na tiskové konferenci. "Samozřejmě to pro mě bude specifické utkání z toho důvodu, že jsem tady doma. Ale na druhou stranu jsem profík, dnes jsem trenérem slovenského národního mužstva a udělám vše pro to, aby slovenské mužstvo bylo úspěšné," dodal devětačtyřicetiletý trenér.

Těší se na souboj s českým koučem Jaroslavem Šilhavým, s nímž v minulosti u národního týmu společně působili jako asistenti. "Sice jsme spolu strávili u českého národního mužstva krátký čas, ale byly to příjemné chvíle. Měli jsme dost času si spolu popovídat. Je pravda, že každý pak má svou práci jinde, tím pádem jsme neměli možnost se tolikrát potkávat. Ale vždy když jsme se potkali, je to příjemné," uvedl Hapal.

Že povede slovenské mužstvo proti krajanům, za výhodu nepovažuje. "Při dnešní technice a možnostech se týmy znají natolik dobře, že v tomhle asi výhodu nemám. Ty informace si můžete posbírat kdekoliv. Jak Jarda Šilhavý, tak já máme těch informací navzájem hodně," uvedl Hapal, který už proti českému národnímu celku v minulosti vedl slovenskou jednadvacítku.

V premiéře u reprezentačního A-týmu si připsal v pátek vysoké vítězství 4:1 nad Ukrajinou. Také Šilhavému zatím úvod u českého národního celku vychází, když vyhrál dva ze tří zápasů. "Když srovnám všechna utkání, co pod ním odehráli, mělo to vzestupnou tendenci. Určitě na to má vliv. Chce týmu vnuknout agresivitu, změnil trochu lídry týmu, což je ku prospěchu českého nároďáku. Já jsem u národního mužstva Slovenska krátce, cítím taky velmi dobrou atmosféru a utkání s Ukrajinou mi to potvrdilo," řekl Hapal.

Jeho svěřenci potřebují k druhému místu ve skupině, znamenajícímu udržení v Lize B, výhru, zatímco Čechům stačí bod. "Slyšel jsem, že musíme vyhrát. Slovo muset nemám moc rád, věřím, že mužstvo bude chtít. Muset a chtít je rozdíl. Je to derby, velice sledované utkání. Přál bych si, aby bylo vyprodáno, a pak ať si to tahle dvě mužstva rozdají. Ať se hlavně lidi baví a samozřejmě my ať jsme ti šťastnější," usmál se Hapal.

Necítí zvýšenou motivaci vzhledem k odvolání ve Spartě na začátku podzimní sezony po prohře v Subotici. "To ne. Já byl po odvolání velice zklamaný, ale beru to profesionálně. Bylo to rozhodnutí vedení Sparty. Dostal jsem pak velmi dobrou nabídku, což jsem v této době ani nečekal, že by mohla přijít. Je to pro mě vyznamenání, protože na Slovensku jsem s přestávkami přes deset let," řekl říjnový nástupce Jána Kozáka.

Zvažuje, že nasadí slávistického záložníka Miroslava Stocha. "Variantu s Miněm od začátku máme, ale neříkám, že zítra začne. Pro něj je to možná ještě víc specifické než pro mě. Je na svém stadionu, zná každý kout, daří se mu tu. I čeští fanoušci, kteří tu budou, budou vesměs slávisti a budou mu taky fandit. Věřím, že když nastoupí, pomůže nám k výhře," řekl Hapal.

Doufá ve start Juraje Kucky, který proti Ukrajině musel střídat kvůli zranění. "Juro se dnes nezapojí do tréninku, ale pořád věříme, že bude schopen do zítřejšího zápasu zasáhnout," uvedl Hapal.