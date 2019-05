Asi každý si to prošel, řekl Chytil o roli náhradníka

Bratislava - Dva ze šesti zápasů strávil útočník Filip Chytil na mistrovství světa v Bratislavě na tribuně a doufá, že se šance v utkání ještě na turnaji dočká. Devatenáctiletý talent hrající stabilně v NHL za New York Rangers ale bere jako ocenění, že je ve svém věku už na druhém světovém šampionátu.

"Asi každý si to prošel. Jsem hlavně rád, že jsem tady. Kdo by řekl, že v devatenácti letech budu na druhém mistrovství světa. Není to moc příjemné, když nehraju, ale hlavně chci, abychom jako tým vyhrávali a hlavně postoupili přes čtvrtfinále," řekl Chytil novinářům.

Věří, že český tým má velkou sílu. "Máme skvělé lídry, kteří nás ženou dopředu. Ostatní posloucháme, děláme všechno, co chtějí a co potřebuje tým. Myslím, že se to všechno skvěle skloubilo, a věřím, že můžeme udělat nějaký úspěch. Teď je hlavně důležité porazit zítra Švýcary a připravit se na čtvrtfinále," prohlásil.

Chytil v první třech duelech hrál v centru druhého útoku, ve čtvrtém utkání proti Lotyšsku zůstal na tribuně, následně proti Itálii se zařadil do středu čtvrté formace a naposledy s Rakouskem opět zůstal mimo sestavu.

"Tak nějak to prostě přišlo a vyplynulo, je to rozhodnutí trenérů. Nějak se s tím žít musí. Já to neovlivním. Já se snažím připravit na každý trénink a na každý zápas, co mi řeknou, že budu hrát. To je jediné, co můžu ovlivnit," prohlásil.

V uplynulé sezoně sehrál 75 zápasů v NHL za Rangers a připsal si 23 bodů za 11 branek a 12 asistencí. V sedmi duelech také v sestavě chyběl. "Je to úplně něco jiného. Tam to proběhlo úplně jinak. Tam jsem věděl, proč nehraju, proč sedím. Já jsem sám věděl, proč nebudu hrát. Sám jsem si uvědomoval, že to nebylo ono. Bavili jsme se o tom s trenérem a myslím, že je to úplně jiná situace než tady teď," prohlásil odchovanec Zlína.

"Uvidíme, jestli budu hrát ještě nějaký zápas. Kdybych hrál, tak bych byl rád a chtěl bychom pomoci týmu. Teď je hlavně důležité, ať kluci vyhrávají a postoupíme přes čtvrtfinále. To je pro nás pro všechny hlavní cíl," řekl.

Po tréninku si Chytil přidával na ledě a opustil jej jako poslední. "Já to nedělám jenom kvůli tomuhle turnaji, ale i do budoucna, abych se zdokonalil. Chci být po každém tréninku lepší hráč," prohlásil Chytil, který se loni při debutu na mistrovství světa v Dánsku pod koučem Josefem Jandačem nevešel do sestavy v jediném ze sedmi zápasů.

V Bratislavě si se spoluhráči užívá prakticky domácí prostředí s podporou českých fanoušků. "Všichni jsou rádi, že tu mohou mít rodiny. Chodí na nás spousta lidí, všichni fandí a je tady skvělá atmosféra. Všichni si toho vážíme," dodal Chytil.