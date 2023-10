Asi je to můj poslední závod, řekl cyklista Štybar v Číně

Pej-chaj (Čína) - Sedmatřicetiletý Zdeněk Štybar zřejmě po této sezoně ukončí kariéru silničního cyklisty. Jeden z nejlepších jezdců české historie to řekl serveru cyclingnews během závodu Kolem Kuang-si v Číně. V zimě by chtěl Štybar absolvovat ještě několik startů v cyklokrosu, v němž je trojnásobným mistrem světa mezi mužskou elitou a má dva tituly z kategorie do 23 let.

"Není to snadné ukončit kariéru v Číně, daleko od rodiny," řekl Štybar před startem dnešní druhé etapy v Pej-chaj. "Ale na druhou stranu se snažím na to moc nemyslet. Prostě tady závodím a dělám, co musím. V zimě bych ještě rád absolvoval nějaké cyklokrosové závody, ale na silnici si myslím, že je hotovo," uvedl rodák ze Stříbra, mezi jehož největší úspěchy patří etapová vítězství na Tour de France (2015) a Vueltě (2013).

V posledních letech trápily Štybara zdravotní potíže. Opakovaně onemocněl covidem-19 a letos v květnu se podrobil operaci kyčelní tepny obou nohou.